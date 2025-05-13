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Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой - РИА Новости, 13.05.2025
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09:27 13.05.2025 (обновлено: 12:05 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/moskva-2016620611.html
Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой
Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой - РИА Новости, 13.05.2025
Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Таганском... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:27:00+03:00
2025-05-13T12:05:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Таганском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальную концепцию организации освещения храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, построенного в 1700-1702 годах. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что для храма был создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения. "Энергетики АО "ОЭК" установили 100 современных осветительных приборов на гладких поверхностях фасада здания, выполненного в стиле московского барокко. В освещении используются светодиодные светильники холодного и теплого белого света. Новая подсветка выделяет архитектурную форму здания в ночное время и помогает в обеспечении безопасности в районе храма - группа светильников на нижней части фасада освещает места передвижения пешеходов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://ria.ru/20250430/most-2014487171.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой

Бирюков: Храм Петра и Павла в Таганском районе оснастили подсветкой

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой
Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Таганском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальную концепцию организации освещения храма Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, построенного в 1700-1702 годах. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала", - рассказал Бирюков.
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой
30 апреля, 20:16
Заместитель мэра отметил, что для храма был создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения.
"Энергетики АО "ОЭК" установили 100 современных осветительных приборов на гладких поверхностях фасада здания, выполненного в стиле московского барокко. В освещении используются светодиодные светильники холодного и теплого белого света. Новая подсветка выделяет архитектурную форму здания в ночное время и помогает в обеспечении безопасности в районе храма - группа светильников на нижней части фасада освещает места передвижения пешеходов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Софиты для монумента: пять московских памятников с оригинальной подсветкой
© Фото : ГУП "Моссвет"

Монумент Победы на Поклонной горе, открытый 9 мая 1995 года, – самый высокий памятник Москвы. В верхней точке он достигает 141,8 метра. Эта цифра не случайна – она символизирует 1418 дней войны. За счет узкой и высокой конструкции во время сильного ветра стела может раскачиваться и отклоняться от исходного положения на два метра. На памятнике установлены три специальных гасителя колебаний, которые помогают объекту возвращаться в вертикальное положение. Уникальное оборудование обслуживают специалисты ГБУ "Гормост".

Монумент Победы на Поклонной горе

Монумент Победы на Поклонной горе, открытый 9 мая 1995 года, – самый высокий памятник Москвы. В верхней точке он достигает 141,8 метра. Эта цифра не случайна – она символизирует 1418 дней войны. За счет узкой и высокой конструкции во время сильного ветра стела может раскачиваться и отклоняться от исходного положения на два метра. На памятнике установлены три специальных гасителя колебаний, которые помогают объекту возвращаться в вертикальное положение. Уникальное оборудование обслуживают специалисты ГБУ "Гормост".

© Фото : ГУП "Моссвет"
1 из 8
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Монумент Победы освещают более 170 осветительных приборов. Прожекторы направляют белый свет снизу вверх, что придает памятнику торжественный и величественный вид и подчеркивает скульптурную композицию с богиней победы Никой и двумя ангелами на вершине стелы, рассказали в ГУП "Моссвет".

Парк Победы на Поклонной горе в Москве

Монумент Победы освещают более 170 осветительных приборов. Прожекторы направляют белый свет снизу вверх, что придает памятнику торжественный и величественный вид и подчеркивает скульптурную композицию с богиней победы Никой и двумя ангелами на вершине стелы, рассказали в ГУП "Моссвет".

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.

Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.

Памятник Петру I на Берсеневской набережной в Москве

Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.

Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© Фото : ГУП "Моссвет"

Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" высотой 42 метра расположен на въезде в Зеленоград. Памятник открыли в годовщину парада Победы, 24 июня 1974 года. Свое второе название "Штыки" он получил из-за центрального элемента – стилизованной скульптуры в виде трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.

Мемориальный комплекс Памятник защитникам Москвы

Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" высотой 42 метра расположен на въезде в Зеленоград. Памятник открыли в годовщину парада Победы, 24 июня 1974 года. Свое второе название "Штыки" он получил из-за центрального элемента – стилизованной скульптуры в виде трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.

© Фото : ГУП "Моссвет"
4 из 8
© Фото : Пресс-служба ГУП "Моссвет"

Памятник защитникам Москвы подсвечивают 44 осветительных прибора. Сам объект, бронзовая чаша, пятиконечная звезда и горизонтальная часть барельефа выделяются ярким заливающим светом. Такой световой образ придает памятнику характерный строгий стиль и значимость, отмечают в ГУП "Моссвет".

Мемориальный комплекс Памятник защитникам Москвы

Памятник защитникам Москвы подсвечивают 44 осветительных прибора. Сам объект, бронзовая чаша, пятиконечная звезда и горизонтальная часть барельефа выделяются ярким заливающим светом. Такой световой образ придает памятнику характерный строгий стиль и значимость, отмечают в ГУП "Моссвет".

© Фото : Пресс-служба ГУП "Моссвет"
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Еще один значимый объект среди московских монументов – памятник крестителю Руси князю Владимиру. Скульптуру высотой 17,5 метров установили на Боровицкой площади 4 ноября 2016 года. За памятником, образуя невысокую стену, расположены три горельефа, изображающие наиболее важные эпизоды жизни князя.

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.

Еще один значимый объект среди московских монументов – памятник крестителю Руси князю Владимиру. Скульптуру высотой 17,5 метров установили на Боровицкой площади 4 ноября 2016 года. За памятником, образуя невысокую стену, расположены три горельефа, изображающие наиболее важные эпизоды жизни князя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© Фото : ГУП "Моссвет"

Более 1,2 тысячи осветительных приборов помогают подчеркнуть художественную красоту монумента. Снизу вверх направлен яркий свет прожекторов, которые подчеркивают величественность фигуры, а светильники, расположенные вокруг, создают эффект звездного неба. Подсвеченные белым светом пологие ступени со стороны Александровского сада возносят памятник и создают образ парящей над землей фигуры, отмечают в ГУП Моссвет.

Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади

Более 1,2 тысячи осветительных приборов помогают подчеркнуть художественную красоту монумента. Снизу вверх направлен яркий свет прожекторов, которые подчеркивают величественность фигуры, а светильники, расположенные вокруг, создают эффект звездного неба. Подсвеченные белым светом пологие ступени со стороны Александровского сада возносят памятник и создают образ парящей над землей фигуры, отмечают в ГУП Моссвет.

© Фото : ГУП "Моссвет"
7 из 8
© Фото : ГУП "Моссвет"

Монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ открыт 4 октября 1964 года, его высота – 107 метров. Памятник освещается 84 прожекторами, которые выделяют его на фоне городского ландшафта, а также впечатляют жителей и гостей столицы. Сегодня в постаменте памятника работает уникальный Музей космонавтики, в котором собрано большое количество интересных и любопытных экспонатов, рассказывающих об истории освоения космоса Советским Союзом.

Памятник покорителям космоса на ВДНХ в Москве

Монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ открыт 4 октября 1964 года, его высота – 107 метров. Памятник освещается 84 прожекторами, которые выделяют его на фоне городского ландшафта, а также впечатляют жителей и гостей столицы. Сегодня в постаменте памятника работает уникальный Музей космонавтики, в котором собрано большое количество интересных и любопытных экспонатов, рассказывающих об истории освоения космоса Советским Союзом.

© Фото : ГУП "Моссвет"
8 из 8

Монумент Победы на Поклонной горе, открытый 9 мая 1995 года, – самый высокий памятник Москвы. В верхней точке он достигает 141,8 метра. Эта цифра не случайна – она символизирует 1418 дней войны. За счет узкой и высокой конструкции во время сильного ветра стела может раскачиваться и отклоняться от исходного положения на два метра. На памятнике установлены три специальных гасителя колебаний, которые помогают объекту возвращаться в вертикальное положение. Уникальное оборудование обслуживают специалисты ГБУ "Гормост".

© Фото : ГУП "Моссвет"
1 из 8

Монумент Победы освещают более 170 осветительных приборов. Прожекторы направляют белый свет снизу вверх, что придает памятнику торжественный и величественный вид и подчеркивает скульптурную композицию с богиней победы Никой и двумя ангелами на вершине стелы, рассказали в ГУП "Моссвет".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 8

Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.

Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" высотой 42 метра расположен на въезде в Зеленоград. Памятник открыли в годовщину парада Победы, 24 июня 1974 года. Свое второе название "Штыки" он получил из-за центрального элемента – стилизованной скульптуры в виде трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.

© Фото : ГУП "Моссвет"
4 из 8

Памятник защитникам Москвы подсвечивают 44 осветительных прибора. Сам объект, бронзовая чаша, пятиконечная звезда и горизонтальная часть барельефа выделяются ярким заливающим светом. Такой световой образ придает памятнику характерный строгий стиль и значимость, отмечают в ГУП "Моссвет".

© Фото : Пресс-служба ГУП "Моссвет"
5 из 8

Еще один значимый объект среди московских монументов – памятник крестителю Руси князю Владимиру. Скульптуру высотой 17,5 метров установили на Боровицкой площади 4 ноября 2016 года. За памятником, образуя невысокую стену, расположены три горельефа, изображающие наиболее важные эпизоды жизни князя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Более 1,2 тысячи осветительных приборов помогают подчеркнуть художественную красоту монумента. Снизу вверх направлен яркий свет прожекторов, которые подчеркивают величественность фигуры, а светильники, расположенные вокруг, создают эффект звездного неба. Подсвеченные белым светом пологие ступени со стороны Александровского сада возносят памятник и создают образ парящей над землей фигуры, отмечают в ГУП Моссвет.

© Фото : ГУП "Моссвет"
7 из 8

Монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ открыт 4 октября 1964 года, его высота – 107 метров. Памятник освещается 84 прожекторами, которые выделяют его на фоне городского ландшафта, а также впечатляют жителей и гостей столицы. Сегодня в постаменте памятника работает уникальный Музей космонавтики, в котором собрано большое количество интересных и любопытных экспонатов, рассказывающих об истории освоения космоса Советским Союзом.

© Фото : ГУП "Моссвет"
8 из 8
 
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