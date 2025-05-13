Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой

Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.

Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.