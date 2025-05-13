Храм Петра и Павла в Таганском районе Москвы оснастили подсветкой

Бирюков: Храм Петра и Павла в Таганском районе оснастили подсветкой
Монумент Победы на Поклонной горе, открытый 9 мая 1995 года, – самый высокий памятник Москвы. В верхней точке он достигает 141,8 метра. Эта цифра не случайна – она символизирует 1418 дней войны. За счет узкой и высокой конструкции во время сильного ветра стела может раскачиваться и отклоняться от исходного положения на два метра. На памятнике установлены три специальных гасителя колебаний, которые помогают объекту возвращаться в вертикальное положение. Уникальное оборудование обслуживают специалисты ГБУ "Гормост".
Монумент Победы на Поклонной горе, открытый 9 мая 1995 года, – самый высокий памятник Москвы. В верхней точке он достигает 141,8 метра. Эта цифра не случайна – она символизирует 1418 дней войны. За счет узкой и высокой конструкции во время сильного ветра стела может раскачиваться и отклоняться от исходного положения на два метра. На памятнике установлены три специальных гасителя колебаний, которые помогают объекту возвращаться в вертикальное положение. Уникальное оборудование обслуживают специалисты ГБУ "Гормост".
Монумент Победы освещают более 170 осветительных приборов. Прожекторы направляют белый свет снизу вверх, что придает памятнику торжественный и величественный вид и подчеркивает скульптурную композицию с богиней победы Никой и двумя ангелами на вершине стелы, рассказали в ГУП "Моссвет".
Монумент Победы освещают более 170 осветительных приборов. Прожекторы направляют белый свет снизу вверх, что придает памятнику торжественный и величественный вид и подчеркивает скульптурную композицию с богиней победы Никой и двумя ангелами на вершине стелы, рассказали в ГУП "Моссвет".
Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.
Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.
Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.
Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.
Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" высотой 42 метра расположен на въезде в Зеленоград. Памятник открыли в годовщину парада Победы, 24 июня 1974 года. Свое второе название "Штыки" он получил из-за центрального элемента – стилизованной скульптуры в виде трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.
Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" высотой 42 метра расположен на въезде в Зеленоград. Памятник открыли в годовщину парада Победы, 24 июня 1974 года. Свое второе название "Штыки" он получил из-за центрального элемента – стилизованной скульптуры в виде трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.
Памятник защитникам Москвы подсвечивают 44 осветительных прибора. Сам объект, бронзовая чаша, пятиконечная звезда и горизонтальная часть барельефа выделяются ярким заливающим светом. Такой световой образ придает памятнику характерный строгий стиль и значимость, отмечают в ГУП "Моссвет".
Памятник защитникам Москвы подсвечивают 44 осветительных прибора. Сам объект, бронзовая чаша, пятиконечная звезда и горизонтальная часть барельефа выделяются ярким заливающим светом. Такой световой образ придает памятнику характерный строгий стиль и значимость, отмечают в ГУП "Моссвет".
Еще один значимый объект среди московских монументов – памятник крестителю Руси князю Владимиру. Скульптуру высотой 17,5 метров установили на Боровицкой площади 4 ноября 2016 года. За памятником, образуя невысокую стену, расположены три горельефа, изображающие наиболее важные эпизоды жизни князя.
Еще один значимый объект среди московских монументов – памятник крестителю Руси князю Владимиру. Скульптуру высотой 17,5 метров установили на Боровицкой площади 4 ноября 2016 года. За памятником, образуя невысокую стену, расположены три горельефа, изображающие наиболее важные эпизоды жизни князя.
Более 1,2 тысячи осветительных приборов помогают подчеркнуть художественную красоту монумента. Снизу вверх направлен яркий свет прожекторов, которые подчеркивают величественность фигуры, а светильники, расположенные вокруг, создают эффект звездного неба. Подсвеченные белым светом пологие ступени со стороны Александровского сада возносят памятник и создают образ парящей над землей фигуры, отмечают в ГУП Моссвет.
Более 1,2 тысячи осветительных приборов помогают подчеркнуть художественную красоту монумента. Снизу вверх направлен яркий свет прожекторов, которые подчеркивают величественность фигуры, а светильники, расположенные вокруг, создают эффект звездного неба. Подсвеченные белым светом пологие ступени со стороны Александровского сада возносят памятник и создают образ парящей над землей фигуры, отмечают в ГУП Моссвет.
Монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ открыт 4 октября 1964 года, его высота – 107 метров. Памятник освещается 84 прожекторами, которые выделяют его на фоне городского ландшафта, а также впечатляют жителей и гостей столицы. Сегодня в постаменте памятника работает уникальный Музей космонавтики, в котором собрано большое количество интересных и любопытных экспонатов, рассказывающих об истории освоения космоса Советским Союзом.
Монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ открыт 4 октября 1964 года, его высота – 107 метров. Памятник освещается 84 прожекторами, которые выделяют его на фоне городского ландшафта, а также впечатляют жителей и гостей столицы. Сегодня в постаменте памятника работает уникальный Музей космонавтики, в котором собрано большое количество интересных и любопытных экспонатов, рассказывающих об истории освоения космоса Советским Союзом.
Монумент Победы на Поклонной горе, открытый 9 мая 1995 года, – самый высокий памятник Москвы. В верхней точке он достигает 141,8 метра. Эта цифра не случайна – она символизирует 1418 дней войны. За счет узкой и высокой конструкции во время сильного ветра стела может раскачиваться и отклоняться от исходного положения на два метра. На памятнике установлены три специальных гасителя колебаний, которые помогают объекту возвращаться в вертикальное положение. Уникальное оборудование обслуживают специалисты ГБУ "Гормост".
Монумент Победы освещают более 170 осветительных приборов. Прожекторы направляют белый свет снизу вверх, что придает памятнику торжественный и величественный вид и подчеркивает скульптурную композицию с богиней победы Никой и двумя ангелами на вершине стелы, рассказали в ГУП "Моссвет".
Монумент "В ознаменование 300-летия Российского флота", более известный как памятник Петру I, является не менее выдающимся объектом. Скульптуру высотой 98 метров создал Зураб Церетели, в 1997 году ее установили на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала.
Для освещения на объекте установлено 112 светильников и 222 прожектора. Теплый белый свет направлен на фигуру Петра I, а нейтральный белый – на пьедестал. Такой цветовой контраст позволяет выделить каждую деталь композиции и подчеркнуть величественность и неповторимость объекта.
Мемориальный комплекс "Памятник защитникам Москвы" высотой 42 метра расположен на въезде в Зеленоград. Памятник открыли в годовщину парада Победы, 24 июня 1974 года. Свое второе название "Штыки" он получил из-за центрального элемента – стилизованной скульптуры в виде трех штыков, символизирующих стрелковые, танковые и кавалерийские части.
Памятник защитникам Москвы подсвечивают 44 осветительных прибора. Сам объект, бронзовая чаша, пятиконечная звезда и горизонтальная часть барельефа выделяются ярким заливающим светом. Такой световой образ придает памятнику характерный строгий стиль и значимость, отмечают в ГУП "Моссвет".
Еще один значимый объект среди московских монументов – памятник крестителю Руси князю Владимиру. Скульптуру высотой 17,5 метров установили на Боровицкой площади 4 ноября 2016 года. За памятником, образуя невысокую стену, расположены три горельефа, изображающие наиболее важные эпизоды жизни князя.
Более 1,2 тысячи осветительных приборов помогают подчеркнуть художественную красоту монумента. Снизу вверх направлен яркий свет прожекторов, которые подчеркивают величественность фигуры, а светильники, расположенные вокруг, создают эффект звездного неба. Подсвеченные белым светом пологие ступени со стороны Александровского сада возносят памятник и создают образ парящей над землей фигуры, отмечают в ГУП Моссвет.
Монумент "Покорителям космоса" на ВДНХ открыт 4 октября 1964 года, его высота – 107 метров. Памятник освещается 84 прожекторами, которые выделяют его на фоне городского ландшафта, а также впечатляют жителей и гостей столицы. Сегодня в постаменте памятника работает уникальный Музей космонавтики, в котором собрано большое количество интересных и любопытных экспонатов, рассказывающих об истории освоения космоса Советским Союзом.