https://ria.ru/20250513/miroshnik-2016610459.html

Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек

Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек - РИА Новости, 13.05.2025

Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек

Из-за обстрелов Киева за неделю с 5 по 11 мая погиб 21 человек, еще 70 были ранены, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:30:00+03:00

2025-05-13T07:30:00+03:00

2025-05-13T07:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Из-за обстрелов Киева за неделю с 5 по 11 мая погиб 21 человек, еще 70 были ранены, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал 91 мирный житель: ранены 70 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе. Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2636 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства", - отметил Мирошник.

https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия