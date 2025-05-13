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Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:30 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/miroshnik-2016610459.html
Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек
Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек - РИА Новости, 13.05.2025
Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек
Из-за обстрелов Киева за неделю с 5 по 11 мая погиб 21 человек, еще 70 были ранены, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:30:00+03:00
2025-05-13T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Из-за обстрелов Киева за неделю с 5 по 11 мая погиб 21 человек, еще 70 были ранены, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал 91 мирный житель: ранены 70 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе. Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2636 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Из-за обстрелов со стороны Киева за неделю погиб 21 человек

Мирошник: за неделю от обстрелов Киева погиб 21 человек, 70 ранены

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Из-за обстрелов Киева за неделю с 5 по 11 мая погиб 21 человек, еще 70 были ранены, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал 91 мирный житель: ранены 70 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Мирошник назвал число погибших во время прекращения огня
Вчера, 07:04
Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2636 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства", - отметил Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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