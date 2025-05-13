https://ria.ru/20250513/meditsina-2016714988.html

В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин

В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025

В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин

Нет ни одной страны мира без проблем в сфере медицины, но у России есть очевидный прогресс, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:45:00+03:00

2025-05-13T16:45:00+03:00

2025-05-13T16:47:00+03:00

россия

здоровье - общество

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нет ни одной страны мира без проблем в сфере медицины, но у России есть очевидный прогресс, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет ни одной страны мира, мне кажется, где не существует проблем в сфере медицины и фармы. Но, тем не менее, у нас очевидный прогресс, это точно совершенно, но есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

https://ria.ru/20250513/zdorove-2016714744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, здоровье - общество, владимир путин, деловая россия