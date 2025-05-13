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В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
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16:45 13.05.2025 (обновлено: 16:47 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/meditsina-2016714988.html
В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин
В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин
Нет ни одной страны мира без проблем в сфере медицины, но у России есть очевидный прогресс, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:45:00+03:00
2025-05-13T16:47:00+03:00
россия
здоровье - общество
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нет ни одной страны мира без проблем в сфере медицины, но у России есть очевидный прогресс, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет ни одной страны мира, мне кажется, где не существует проблем в сфере медицины и фармы. Но, тем не менее, у нас очевидный прогресс, это точно совершенно, но есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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россия, здоровье - общество, владимир путин, деловая россия
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Деловая Россия
В мире нет ни одной страны без проблем в сфере медицины, заявил Путин

Путин: нет ни одной страны без проблем с медициной, но у РФ очевидный прогресс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нет ни одной страны мира без проблем в сфере медицины, но у России есть очевидный прогресс, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нет ни одной страны мира, мне кажется, где не существует проблем в сфере медицины и фармы. Но, тем не менее, у нас очевидный прогресс, это точно совершенно, но есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем
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