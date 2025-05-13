https://ria.ru/20250513/matpomosch-2016728419.html

Матпомощь из-за паводка получили 1,5 тыс жителей Тюменской области

Матпомощь из-за паводка получили 1,5 тыс жителей Тюменской области - РИА Новости, 13.05.2025

Матпомощь из-за паводка получили 1,5 тыс жителей Тюменской области

Единовременную материальную помощь получили 1518 жителей населенных пунктов Тюменской области, где из-за паводка на реке Ишим был введен режим ЧС регионального... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:35:00+03:00

2025-05-13T17:35:00+03:00

2025-05-13T17:35:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 13 мая – РИА Новости. Единовременную материальную помощь получили 1518 жителей населенных пунктов Тюменской области, где из-за паводка на реке Ишим был введен режим ЧС регионального уровня, сообщил глава региона Александр Моор. "В целом по региону, по данным на 13 мая, в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1518 жителей пятнадцати населенных пунктов региона, где действует режим ЧС регионального уровня. Прием заявлений на предоставление единовременной материальной помощи продолжается", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что с начала мая режим ЧС регионального уровня из-за половодья на реке Ишим введен в восьми населенных пунктах Казанского района, в двух деревнях Ишимского района, на территории ряда садоводческих обществ города Ишима и в пяти населенных пунктах Абатского района. С 13 мая режим ЧС регионального уровня объявлен еще в двух населенных пунктах Абатского района — теперь документы на матпомощь могут подать также жители деревень Ефимова и Бокова, отрезанных водой от других территорий. Во вторник губернатор с рабочим визитом побывал в Абатском районе, чтобы на месте оценить паводковую ситуацию. Он отметил, что сейчас в муниципалитете предпринимаются меры для того, чтобы сохранить проезд по дороге Абатское – Викулово, иначе отрезанных водой от "большой земли" населенных пунктов будет больше.

https://ria.ru/20250512/moor-2016571748.html

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тюменская область, александр моор