https://ria.ru/20250513/liviya-2016591555.html
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи - РИА Новости, 13.05.2025
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:58:00+03:00
2025-05-13T00:58:00+03:00
2025-05-13T01:12:00+03:00
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия."Миссия ООН по поддержке Ливии выражает глубокую обеспокоенность из-за ситуации в сфере безопасности в Триполи, где произошли столкновения с применением тяжелого вооружения в густонаселенных районах", - говорится в заявлении UNSMIL.Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия в Триполи.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, оон, триполи
В мире, Ливия, ООН, Триполи
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта в стране к прекращению боев
КАИР, 13 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия.
"Миссия ООН
по поддержке Ливии
выражает глубокую обеспокоенность из-за ситуации в сфере безопасности в Триполи
, где произошли столкновения с применением тяжелого вооружения в густонаселенных районах", - говорится в заявлении UNSMIL.
Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия в Триполи.
Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.