https://ria.ru/20250513/liviya-2016591555.html

Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи

Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи - РИА Новости, 13.05.2025

Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи

Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия. РИА Новости, 13.05.2025

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия."Миссия ООН по поддержке Ливии выражает глубокую обеспокоенность из-за ситуации в сфере безопасности в Триполи, где произошли столкновения с применением тяжелого вооружения в густонаселенных районах", - говорится в заявлении UNSMIL.Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия в Триполи.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.

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Дарья Буймова

в мире, ливия, оон, триполи