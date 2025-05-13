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Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи - РИА Новости, 13.05.2025
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00:58 13.05.2025 (обновлено: 01:12 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/liviya-2016591555.html
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи - РИА Новости, 13.05.2025
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи
Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:58:00+03:00
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия."Миссия ООН по поддержке Ливии выражает глубокую обеспокоенность из-за ситуации в сфере безопасности в Триполи, где произошли столкновения с применением тяжелого вооружения в густонаселенных районах", - говорится в заявлении UNSMIL.Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия в Триполи.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
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в мире, ливия, оон, триполи
В мире, Ливия, ООН, Триполи
Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи

Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта в стране к прекращению боев

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБоевые машины пехоты на одной из улиц в Триполи, Ливан
Боевые машины пехоты на одной из улиц в Триполи, Ливан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Боевые машины пехоты на одной из улиц в Триполи, Ливан. Архивное фото
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны прекратить боевые действия.
"Миссия ООН по поддержке Ливии выражает глубокую обеспокоенность из-за ситуации в сфере безопасности в Триполи, где произошли столкновения с применением тяжелого вооружения в густонаселенных районах", - говорится в заявлении UNSMIL.
Миссия призвала все стороны немедленно прекратить боевые действия в Триполи.
Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
Стрельба в столице Ливии Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В столице Ливии начались столкновения
00:14
 
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