https://ria.ru/20250513/kurganavtodor-2016675569.html

Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор"

Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор" - РИА Новости, 13.05.2025

Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор"

Следственно-оперативные действия проводятся в государственном казенном учреждении "Курганавтодор" в Кургане во вторник, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:15:00+03:00

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2025-05-13T14:15:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Следственно-оперативные действия проводятся в государственном казенном учреждении "Курганавтодор" в Кургане во вторник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Идут следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону и УФСБ России РИА Новости сообщили, что информация будет предоставлена позже. СМИ пишут о якобы задержании руководителя учреждения Александра Гонцова. Государственное казенное учреждение "Курганавтодор" создано для осуществления функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту, ремонту и содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения Курганской области. Директором учреждения с мая 2023 года является Александр Гонцов.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016675008.html

https://ria.ru/20250513/guschin-2016655078.html

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россия, курган, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), общество