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Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор" - РИА Новости, 13.05.2025
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14:15 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kurganavtodor-2016675569.html
Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор"
Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор" - РИА Новости, 13.05.2025
Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор"
Следственно-оперативные действия проводятся в государственном казенном учреждении "Курганавтодор" в Кургане во вторник, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2025
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Следственно-оперативные действия проводятся в государственном казенном учреждении "Курганавтодор" в Кургане во вторник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Идут следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону и УФСБ России РИА Новости сообщили, что информация будет предоставлена позже. СМИ пишут о якобы задержании руководителя учреждения Александра Гонцова. Государственное казенное учреждение "Курганавтодор" создано для осуществления функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту, ремонту и содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения Курганской области. Директором учреждения с мая 2023 года является Александр Гонцов.
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016675008.html
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россия, курган, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Курган, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Полиция проводит обыски в госучреждении "Курганавтодор"

Следственные действия проводятся в государственном учреждении "Курганавтодор"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Следственно-оперативные действия проводятся в государственном казенном учреждении "Курганавтодор" в Кургане во вторник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Идут следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 12:13
В следственном управлении СК РФ по региону и УФСБ России РИА Новости сообщили, что информация будет предоставлена позже.
СМИ пишут о якобы задержании руководителя учреждения Александра Гонцова.
Государственное казенное учреждение "Курганавтодор" создано для осуществления функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту, ремонту и содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения Курганской области. Директором учреждения с мая 2023 года является Александр Гонцов.
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