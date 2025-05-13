https://ria.ru/20250513/krym-2016613890.html

В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России

В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России - РИА Новости, 13.05.2025

В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:30:00+03:00

2025-05-13T08:30:00+03:00

2025-05-13T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

франция

германия

владимир константинов

эммануэль макрон

фридрих мерц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста. "Это выглядит как хвастовство детей дошкольного возраста. Мол, у моего папы большое ружье, а у моего - пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Запад не отменял действующие санкции, но введением новых санкций Россию уже не запугать. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.

https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html

https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html

россия

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, германия, владимир константинов, эммануэль макрон, фридрих мерц, в мире