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В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/krym-2016613890.html
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России - РИА Новости, 13.05.2025
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:30:00+03:00
2025-05-13T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
франция
германия
владимир константинов
эммануэль макрон
фридрих мерц
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста. "Это выглядит как хвастовство детей дошкольного возраста. Мол, у моего папы большое ружье, а у моего - пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Запад не отменял действующие санкции, но введением новых санкций Россию уже не запугать. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html
https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html
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россия, франция, германия, владимир константинов, эммануэль макрон, фридрих мерц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Германия, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, В мире
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России

Глава парламента Крыма Константинов назвал угрозы коалиции желающих хвастовством

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста.
"Это выглядит как хвастовство детей дошкольного возраста. Мол, у моего папы большое ружье, а у моего - пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап", - сказал Константинов РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Он одержим!" На Западе ужаснулись планам Макрона
12 мая, 15:12
По его словам, Запад не отменял действующие санкции, но введением новых санкций Россию уже не запугать.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Угроза Стармера в адрес Путина вызвала ярость в Британии
12 мая, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияГерманияВладимир КонстантиновЭммануэль МакронФридрих МерцВ мире
 
 
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