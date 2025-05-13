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В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России - РИА Новости, 13.05.2025
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:30:00+03:00
2025-05-13T08:30:00+03:00
2025-05-13T08:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозы "коалиции желающих" ввести новые санкции против России хвастовством детей дошкольного возраста. "Это выглядит как хвастовство детей дошкольного возраста. Мол, у моего папы большое ружье, а у моего - пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Запад не отменял действующие санкции, но введением новых санкций Россию уже не запугать. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html
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россия, франция, германия, владимир константинов, эммануэль макрон, фридрих мерц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Германия, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, В мире
В Крыму высказались об угрозах коалиции желающих в адрес России
Глава парламента Крыма Константинов назвал угрозы коалиции желающих хвастовством