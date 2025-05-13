https://ria.ru/20250513/krasnojarsk-2016610277.html
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей - РИА Новости, 13.05.2025
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей
Благотворительный фонд "Дарим улыбку" проводит в Красноярске бесплатные операции детям с врождёнными аномалиями верхней губы и нёба, в результате акции помощь... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:27:00+03:00
2025-05-13T07:27:00+03:00
2025-05-13T07:27:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд "Дарим улыбку" проводит в Красноярске бесплатные операции детям с врождёнными аномалиями верхней губы и нёба, в результате акции помощь получат более 30 маленьких пациентов, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. "Акция началась 11 мая и продлится до 18 мая включительно. Международная команда медиков во главе с президентом фонда "Дарим Улыбку" Хасаном Баиевым прибыла в Красноярск при содействии губернатора края Михаила Котюкова и регионального министерства здравоохранения. В первый день акции врачи обследовали детей, которым показаны хирургические вмешательства, консультировали родителей, проводили консилиумы. Сегодня хирургические вмешательства проведены уже 11 пациентам. До 18 мая запланировано более 30 операций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, список детей с патологиями лицевого скелета начал формироваться заранее – за несколько месяцев. На консультацию принимались дети от ноля до 17 лет, однако врачи обращали внимание, что проведение оперативных вмешательств при данных патологиях возможно не ранее достижения ребенком возраста шести месяцев. "Мы отобрали 33 ребенка на операции. В течение недели будем работать в Красноярске, каждый день будут прибывать пациенты, мы будем консультировать и оперировать детишек, которые обращаются к нам за помощью. Это дети с врождённой аномалией – односторонние, двусторонние расщелины губы, твёрдого, мягкого нёба. Также будем выполнять костную пластику, оперировать патологии с опухолями и другими заболеваниями", - цитирует Баиева пресс-служба. По ее данным, доктор Баиев является основателем и директором международного благотворительного фонда "Дарим улыбку". Он один из ведущих специалистов России в области пластической хирургии. Благотворительные акции Баиев проводит с 2007 года. Целью подобных акций является предоставление необходимой высокотехнологичной медицинской помощи детям с врождёнными аномалиями лицевого скелета без выезда за пределы региона проживания.
https://ria.ru/20250513/blagoustroystvo-2016610120.html
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красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей
В Красноярске провели бесплатные операции детям с аномалиями верхней губы и неба
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд "Дарим улыбку" проводит в Красноярске бесплатные операции детям с врождёнными аномалиями верхней губы и нёба, в результате акции помощь получат более 30 маленьких пациентов, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"Акция началась 11 мая и продлится до 18 мая включительно. Международная команда медиков во главе с президентом фонда "Дарим Улыбку" Хасаном Баиевым прибыла в Красноярск
при содействии губернатора края Михаила Котюкова
и регионального министерства здравоохранения. В первый день акции врачи обследовали детей, которым показаны хирургические вмешательства, консультировали родителей, проводили консилиумы. Сегодня хирургические вмешательства проведены уже 11 пациентам. До 18 мая запланировано более 30 операций", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, список детей с патологиями лицевого скелета начал формироваться заранее – за несколько месяцев. На консультацию принимались дети от ноля до 17 лет, однако врачи обращали внимание, что проведение оперативных вмешательств при данных патологиях возможно не ранее достижения ребенком возраста шести месяцев.
"Мы отобрали 33 ребенка на операции. В течение недели будем работать в Красноярске, каждый день будут прибывать пациенты, мы будем консультировать и оперировать детишек, которые обращаются к нам за помощью. Это дети с врождённой аномалией – односторонние, двусторонние расщелины губы, твёрдого, мягкого нёба. Также будем выполнять костную пластику, оперировать патологии с опухолями и другими заболеваниями", - цитирует Баиева пресс-служба.
По ее данным, доктор Баиев является основателем и директором международного благотворительного фонда "Дарим улыбку". Он один из ведущих специалистов России
в области пластической хирургии. Благотворительные акции Баиев проводит с 2007 года. Целью подобных акций является предоставление необходимой высокотехнологичной медицинской помощи детям с врождёнными аномалиями лицевого скелета без выезда за пределы региона проживания.