Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/krasnojarsk-2016610277.html
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей - РИА Новости, 13.05.2025
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей
Благотворительный фонд "Дарим улыбку" проводит в Красноярске бесплатные операции детям с врождёнными аномалиями верхней губы и нёба, в результате акции помощь... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:27:00+03:00
2025-05-13T07:27:00+03:00
красноярск
красноярский край
россия
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:115:1501:959_1920x0_80_0_0_62d66ce4c5344c0aabb2a06d040ff07a.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд "Дарим улыбку" проводит в Красноярске бесплатные операции детям с врождёнными аномалиями верхней губы и нёба, в результате акции помощь получат более 30 маленьких пациентов, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. "Акция началась 11 мая и продлится до 18 мая включительно. Международная команда медиков во главе с президентом фонда "Дарим Улыбку" Хасаном Баиевым прибыла в Красноярск при содействии губернатора края Михаила Котюкова и регионального министерства здравоохранения. В первый день акции врачи обследовали детей, которым показаны хирургические вмешательства, консультировали родителей, проводили консилиумы. Сегодня хирургические вмешательства проведены уже 11 пациентам. До 18 мая запланировано более 30 операций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, список детей с патологиями лицевого скелета начал формироваться заранее – за несколько месяцев. На консультацию принимались дети от ноля до 17 лет, однако врачи обращали внимание, что проведение оперативных вмешательств при данных патологиях возможно не ранее достижения ребенком возраста шести месяцев. "Мы отобрали 33 ребенка на операции. В течение недели будем работать в Красноярске, каждый день будут прибывать пациенты, мы будем консультировать и оперировать детишек, которые обращаются к нам за помощью. Это дети с врождённой аномалией – односторонние, двусторонние расщелины губы, твёрдого, мягкого нёба. Также будем выполнять костную пластику, оперировать патологии с опухолями и другими заболеваниями", - цитирует Баиева пресс-служба. По ее данным, доктор Баиев является основателем и директором международного благотворительного фонда "Дарим улыбку". Он один из ведущих специалистов России в области пластической хирургии. Благотворительные акции Баиев проводит с 2007 года. Целью подобных акций является предоставление необходимой высокотехнологичной медицинской помощи детям с врождёнными аномалиями лицевого скелета без выезда за пределы региона проживания.
https://ria.ru/20250513/blagoustroystvo-2016610120.html
https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979768892.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1331:998_1920x0_80_0_0_068a908853ef0c87811db5b04db5d194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков
В Красноярске проходит акция с благотворительными операциями для детей

В Красноярске провели бесплатные операции детям с аномалиями верхней губы и неба

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Благотворительный фонд "Дарим улыбку" проводит в Красноярске бесплатные операции детям с врождёнными аномалиями верхней губы и нёба, в результате акции помощь получат более 30 маленьких пациентов, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"Акция началась 11 мая и продлится до 18 мая включительно. Международная команда медиков во главе с президентом фонда "Дарим Улыбку" Хасаном Баиевым прибыла в Красноярск при содействии губернатора края Михаила Котюкова и регионального министерства здравоохранения. В первый день акции врачи обследовали детей, которым показаны хирургические вмешательства, консультировали родителей, проводили консилиумы. Сегодня хирургические вмешательства проведены уже 11 пациентам. До 18 мая запланировано более 30 операций", - говорится в сообщении.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Почти 190 тысяч человек выбрали благоустройство красноярских городов
Вчера, 07:23
По данным пресс-службы, список детей с патологиями лицевого скелета начал формироваться заранее – за несколько месяцев. На консультацию принимались дети от ноля до 17 лет, однако врачи обращали внимание, что проведение оперативных вмешательств при данных патологиях возможно не ранее достижения ребенком возраста шести месяцев.
"Мы отобрали 33 ребенка на операции. В течение недели будем работать в Красноярске, каждый день будут прибывать пациенты, мы будем консультировать и оперировать детишек, которые обращаются к нам за помощью. Это дети с врождённой аномалией – односторонние, двусторонние расщелины губы, твёрдого, мягкого нёба. Также будем выполнять костную пластику, оперировать патологии с опухолями и другими заболеваниями", - цитирует Баиева пресс-служба.
По ее данным, доктор Баиев является основателем и директором международного благотворительного фонда "Дарим улыбку". Он один из ведущих специалистов России в области пластической хирургии. Благотворительные акции Баиев проводит с 2007 года. Целью подобных акций является предоставление необходимой высокотехнологичной медицинской помощи детям с врождёнными аномалиями лицевого скелета без выезда за пределы региона проживания.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Центр репродуктивных технологий откроется в Красноярске в 2025 г
24 октября 2024, 12:07
 
КрасноярскКрасноярский крайРоссияМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала