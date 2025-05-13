https://ria.ru/20250513/kornet-2016612529.html

В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет"

В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 13.05.2025

В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет"

Управляемая ракета российского противотанкового комплекса "Корнет" способна пробить насквозь любой образец западной бронетехники, стоящий на вооружении ВСУ, в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:15:00+03:00

2025-05-13T08:15:00+03:00

2025-05-13T08:17:00+03:00

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безопасность

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вооруженные силы украины

ростех

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Управляемая ракета российского противотанкового комплекса "Корнет" способна пробить насквозь любой образец западной бронетехники, стоящий на вооружении ВСУ, в том числе танки Abrams и другие машины, оснащённые многослойной бронёй, сообщили во вторник в "Ростехе". "Ни одна из машин на вооружении ВСУ не защищена от этого ПТРК. Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита", - говорится в сообщении. В частности, в госкорпорации рассказали о случае, когда американский танк Abrams был пробит через броню и двигатель без каких-либо препятствий. "Могущественную боевую часть "Корнета" не может остановить самое современное многослойное бронирование с керамическими элементами, слоями из вольфрамового сплава или обедненного урана. Против ракеты не могут выстоять даже широко разрекламированный западный тип брони "Чобхэм", - добавили в "Ростехе". Как уточнили в госкорпорации, "Корнет" превратился в универсальный высокоточный комплекс управляемого вооружения и способен поражать не только бронетанковую технику, но и другие цели, включая огневые точки и укрепления противника, скопления живой силы, вышки и прочие объекты.

https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html

https://ria.ru/20241209/prevoskhodstvo-1988073186.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, вооруженные силы украины, ростех