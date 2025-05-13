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В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 13.05.2025
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Новое оружие России
 
08:15 13.05.2025 (обновлено: 08:17 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/kornet-2016612529.html
В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет"
В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 13.05.2025
В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет"
Управляемая ракета российского противотанкового комплекса "Корнет" способна пробить насквозь любой образец западной бронетехники, стоящий на вооружении ВСУ, в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:15:00+03:00
2025-05-13T08:17:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Управляемая ракета российского противотанкового комплекса "Корнет" способна пробить насквозь любой образец западной бронетехники, стоящий на вооружении ВСУ, в том числе танки Abrams и другие машины, оснащённые многослойной бронёй, сообщили во вторник в "Ростехе". "Ни одна из машин на вооружении ВСУ не защищена от этого ПТРК. Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита", - говорится в сообщении. В частности, в госкорпорации рассказали о случае, когда американский танк Abrams был пробит через броню и двигатель без каких-либо препятствий. "Могущественную боевую часть "Корнета" не может остановить самое современное многослойное бронирование с керамическими элементами, слоями из вольфрамового сплава или обедненного урана. Против ракеты не могут выстоять даже широко разрекламированный западный тип брони "Чобхэм", - добавили в "Ростехе". Как уточнили в госкорпорации, "Корнет" превратился в универсальный высокоточный комплекс управляемого вооружения и способен поражать не только бронетанковую технику, но и другие цели, включая огневые точки и укрепления противника, скопления живой силы, вышки и прочие объекты.
https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html
https://ria.ru/20241209/prevoskhodstvo-1988073186.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Ростех
В "Ростехе" рассказали об уникальном свойстве ПТРК "Корнет"

"Ростех": "Корнет" способен пробить насквозь любой образец западной бронетехники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Управляемая ракета российского противотанкового комплекса "Корнет" способна пробить насквозь любой образец западной бронетехники, стоящий на вооружении ВСУ, в том числе танки Abrams и другие машины, оснащённые многослойной бронёй, сообщили во вторник в "Ростехе".
"Ни одна из машин на вооружении ВСУ не защищена от этого ПТРК. Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита", - говорится в сообщении.
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В частности, в госкорпорации рассказали о случае, когда американский танк Abrams был пробит через броню и двигатель без каких-либо препятствий.
"Могущественную боевую часть "Корнета" не может остановить самое современное многослойное бронирование с керамическими элементами, слоями из вольфрамового сплава или обедненного урана. Против ракеты не могут выстоять даже широко разрекламированный западный тип брони "Чобхэм", - добавили в "Ростехе".
Как уточнили в госкорпорации, "Корнет" превратился в универсальный высокоточный комплекс управляемого вооружения и способен поражать не только бронетанковую технику, но и другие цели, включая огневые точки и укрепления противника, скопления живой силы, вышки и прочие объекты.
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