https://ria.ru/20250513/konferentsiya-2016754245.html

Конференция в честь 100-летия кончины святителя Тихона прошла в Подмосковье

Конференция в честь 100-летия кончины святителя Тихона прошла в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025

Конференция в честь 100-летия кончины святителя Тихона прошла в Подмосковье

Конференция в честь 100-летия кончины святителя Тихона состоялась в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:05:00+03:00

2025-05-13T20:05:00+03:00

2025-05-13T20:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Конференция в честь 100-летия кончины святителя Тихона состоялась в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В ней приняли участие богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты, представители общественных и молодежных организаций. Спикерами выступили известные профессоры, доктора и кандидаты наук, которые раскрыли жизнь патриарха Тихона, рассказали о вкладе, который он внес в сохранение ценностей Русской православной церкви. Конференция прошла в рамках серии мероприятий к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, которое широко отмечается в России. Она была организована при участии министерства информации и молодежной политики Московской области. "Святитель Тихон – выдающийся духовный лидер, который оставил неизгладимый след в истории России. Избранный патриархом в 1917 году в условиях гражданской войны, революции и разрухи, он сохранил главные ценности Русской православной церкви, активно заботился о духовных нуждах верующих, помогал бедным, спасал людей от голода, поддерживал сирот. Стойко перенося гонения, святитель Тихон стал символом мужества, олицетворением мученического подвига и преданного служения избранному делу", — зачитал приветственный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева к участникам конференции заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что эта конференция способствует сохранению исторической памяти, а также даст еще более четкое представление о вкладе святителя Тихона в развитие Русской православной церкви и влиянии на духовную жизнь нашего народа. "Святитель Тихон имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Он показал, что если мы будем верить богу, хранить верность нашей церкви, нашему Отечеству, то никакие угрозы, сложности, страдания не смогут нас поработить и сломить. Обратите внимание, мы празднуем 100-летие блаженной кончины святителя Тихона. Удивительно, да? Но мы не радуемся смерти, а подобно тому, как прославляем Христа Спасителя, воскресшего из мертвых, так же прославляем и новомучеников. Мы говорим, что они победили смерть, что жизнь победила смерть. Поэтому я всех поздравляю с этим замечательным событием и сердечно благодарю руководство Московской области, которое помогло нам провести эту конференцию", — приводит пресс-служба слова митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. Мероприятие прошло в православном просветительском центре "Усово-Спасское", расположенном в историческом Императорском имении Ильинское-Усово в Одинцовском округе. Тихон взошел на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории церкви. Несмотря на гонения, он активно поддерживал верующих, проводил крестные ходы и службы в храмах – за семь лет совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Святитель пережил несколько покушений, многочисленные допросы, арест. Он ушел из жизни 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989-м он был канонизирован Архиерейским собором. "Патриарх Тихон очень многое делал для укрепления православной веры, сохранения русской церкви. 12 июня в Перми фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" примет участие в крупном форуме, посвященном памяти святителя. Продолжим нести знамя почитания исповедников и новомучеников церкви русской. Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяют усилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним во Славу Божию", — сказала председатель Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, ее слова приводит пресс-служба. Завершил конференцию концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.

https://ria.ru/20250512/uslugi-2016505496.html

https://ria.ru/20250513/ginekolog--2016694675.html

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московская область (подмосковье), россия, русская православная церковь