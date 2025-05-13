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Исследование: работники российских фирм чаще уезжают в короткие поездки - РИА Новости, 13.05.2025
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08:25 13.05.2025 (обновлено: 08:26 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/komandirovki-2016613407.html
Исследование: работники российских фирм чаще уезжают в короткие поездки
Исследование: работники российских фирм чаще уезжают в короткие поездки - РИА Новости, 13.05.2025
Исследование: работники российских фирм чаще уезжают в короткие поездки
Сотрудники российских компаний стали чаще ездить в короткие командировки: число поездок на один-два дня выросло в два раза с начала года, говорится в... РИА Новости, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сотрудники российских компаний стали чаще ездить в короткие командировки: число поездок на один-два дня выросло в два раза с начала года, говорится в исследовании сервиса "Яндекс Командировки", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Число коротких деловых поездок на один-два дня, которые были организованы через "Яндекс Командировки", выросло в два раза с начала года", - сообщили в сервисе. Рост числа коротких поездок, по мнению аналитиков, связан с расширением бизнеса: компании открывают филиалы, налаживают партнёрства, ищут новые технологии и контролируют работу региональных подразделений. "Менеджмент старается распределять ресурсы оптимально – организовывать больше поездок, но сокращать их продолжительность. При этом руководителям важно обеспечить все условия, чтобы сотрудники успевали за это время решить свои задачи", - говорится в исследовании. Отмечается, что внутри страны самым востребованным направлением для командировок остаётся Москва - на неё приходится более трети всех краткосрочных бизнес-поездок. Почти половина командировок в регионы также стартует из столицы. Среди других крупных центров - Санкт-Петербург и Екатеринбург. "Но миллионники нередко становятся промежуточной точкой маршрута: командированные продолжают путь в близлежащие города, куда нет прямых рейсов. Например, из Волгограда - в Волжский, из Москвы - в города Подмосковья и Тулу, из Сочи - в Сириус", - выяснили аналитики. В России деловые туристы чаще останавливаются на один-два дня в отелях категории "три звезды" в среднем за 6 тысяч рублей за ночь и апартаментах - за 5 тысяч рублей за ночь. В качестве транспорта обычно выбирают самолет, где средняя стоимость билета туда-обратно - около 18 тысяч рублей, говорится в сообщении. "Из зарубежных стран больше всего коротких командировок на один-два дня сотрудники компаний совершили в Китай, Белоруссию, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Причем на Китай и Беларусь приходится две трети всех коротких бизнес-поездок за рубеж. За границей деловые туристы чаще выбирают четырёхзвёздочные отели (17 тысяч рублей за сутки). Билет на самолет туда-обратно обходится в среднем в 36 тысяч рублей", - рассказали в "Яндекс Командировках".
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москва, китай, белоруссия, общество
Москва, Китай, Белоруссия, Общество
Исследование: работники российских фирм чаще уезжают в короткие поездки

Исследование "Яндекса": работники фирм из РФ чаще уезжают в короткие поездки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сотрудники российских компаний стали чаще ездить в короткие командировки: число поездок на один-два дня выросло в два раза с начала года, говорится в исследовании сервиса "Яндекс Командировки", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Число коротких деловых поездок на один-два дня, которые были организованы через "Яндекс Командировки", выросло в два раза с начала года", - сообщили в сервисе.
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Рост числа коротких поездок, по мнению аналитиков, связан с расширением бизнеса: компании открывают филиалы, налаживают партнёрства, ищут новые технологии и контролируют работу региональных подразделений. "Менеджмент старается распределять ресурсы оптимально – организовывать больше поездок, но сокращать их продолжительность. При этом руководителям важно обеспечить все условия, чтобы сотрудники успевали за это время решить свои задачи", - говорится в исследовании.
Отмечается, что внутри страны самым востребованным направлением для командировок остаётся Москва - на неё приходится более трети всех краткосрочных бизнес-поездок. Почти половина командировок в регионы также стартует из столицы. Среди других крупных центров - Санкт-Петербург и Екатеринбург. "Но миллионники нередко становятся промежуточной точкой маршрута: командированные продолжают путь в близлежащие города, куда нет прямых рейсов. Например, из Волгограда - в Волжский, из Москвы - в города Подмосковья и Тулу, из Сочи - в Сириус", - выяснили аналитики.
В России деловые туристы чаще останавливаются на один-два дня в отелях категории "три звезды" в среднем за 6 тысяч рублей за ночь и апартаментах - за 5 тысяч рублей за ночь. В качестве транспорта обычно выбирают самолет, где средняя стоимость билета туда-обратно - около 18 тысяч рублей, говорится в сообщении.
"Из зарубежных стран больше всего коротких командировок на один-два дня сотрудники компаний совершили в Китай, Белоруссию, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Причем на Китай и Беларусь приходится две трети всех коротких бизнес-поездок за рубеж. За границей деловые туристы чаще выбирают четырёхзвёздочные отели (17 тысяч рублей за сутки). Билет на самолет туда-обратно обходится в среднем в 36 тысяч рублей", - рассказали в "Яндекс Командировках".
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