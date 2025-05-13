https://ria.ru/20250513/kazanforum-2016710696.html

Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи

Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи - РИА Новости, 13.05.2025

Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи

Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое приурочено к международному экономическому форуму KazanForum и пройдет 16 мая, будет... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:22:00+03:00

2025-05-13T16:22:00+03:00

2025-05-13T16:22:00+03:00

республика татарстан

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

ислам

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КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое приурочено к международному экономическому форуму KazanForum и пройдет 16 мая, будет посвящено молодежной политике в России и странах исламского мира, сообщают организаторы. "Шестнадцатого мая в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится ежегодное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", приуроченное к проведению международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия", - говорится в сообщении. В рамках заседания будут затронуты проблемы реализации обучающих программ, образовательных и исследовательских проектов, проведения различных международных конференций и семинаров, общественно-просветительских мероприятий, расширения сотрудничества между российскими и зарубежными партнерскими университетами. Впервые официальному заседанию будет предшествовать серия дискуссионных рабочих встреч. Новый формат работы, как ожидается, позволит обеспечить диалог российских и зарубежных членов группы, а также экспертного сообщества. Планируется, что в заседании примут участие председатель группы стратегического видения "Россия – исламский мир", глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, главы российских регионов, общественные, политические и религиозные деятели, представители экспертного сообщества. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016513218.html

https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, республика татарстан (татарстан), ислам