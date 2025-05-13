https://ria.ru/20250513/kazanforum-2016710696.html
Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи
Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи - РИА Новости, 13.05.2025
Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи
Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое приурочено к международному экономическому форуму KazanForum и пройдет 16 мая, будет... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:22:00+03:00
2025-05-13T16:22:00+03:00
2025-05-13T16:22:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
ислам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974310828_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b3723632c694b358be945193d0b81631.jpg
КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое приурочено к международному экономическому форуму KazanForum и пройдет 16 мая, будет посвящено молодежной политике в России и странах исламского мира, сообщают организаторы. "Шестнадцатого мая в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится ежегодное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", приуроченное к проведению международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия", - говорится в сообщении. В рамках заседания будут затронуты проблемы реализации обучающих программ, образовательных и исследовательских проектов, проведения различных международных конференций и семинаров, общественно-просветительских мероприятий, расширения сотрудничества между российскими и зарубежными партнерскими университетами. Впервые официальному заседанию будет предшествовать серия дискуссионных рабочих встреч. Новый формат работы, как ожидается, позволит обеспечить диалог российских и зарубежных членов группы, а также экспертного сообщества. Планируется, что в заседании примут участие председатель группы стратегического видения "Россия – исламский мир", глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, главы российских регионов, общественные, политические и религиозные деятели, представители экспертного сообщества. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016513218.html
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974310828_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2f80b1c39b07d195e6f3be51ed35be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, республика татарстан (татарстан), ислам
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Ислам
Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum посвящено молодежи
Заседание группы "Россия – исламский мир" на KazanForum будет посвящено молодежи
КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое приурочено к международному экономическому форуму KazanForum и пройдет 16 мая, будет посвящено молодежной политике в России и странах исламского мира, сообщают организаторы.
"Шестнадцатого мая в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится ежегодное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", приуроченное к проведению международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия", - говорится в сообщении.
В рамках заседания будут затронуты проблемы реализации обучающих программ, образовательных и исследовательских проектов, проведения различных международных конференций и семинаров, общественно-просветительских мероприятий, расширения сотрудничества между российскими и зарубежными партнерскими университетами.
Впервые официальному заседанию будет предшествовать серия дискуссионных рабочих встреч. Новый формат работы, как ожидается, позволит обеспечить диалог российских и зарубежных членов группы, а также экспертного сообщества.
Планируется, что в заседании примут участие председатель группы стратегического видения "Россия – исламский мир", глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, главы российских регионов, общественные, политические и религиозные деятели, представители экспертного сообщества.
Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.