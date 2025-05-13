https://ria.ru/20250513/kartapolov-2016659041.html

Картаполов: ультиматумы Киева в переговорном процессе ни к чему не приведут

Картаполов: ультиматумы Киева в переговорном процессе ни к чему не приведут - РИА Новости, 13.05.2025

Картаполов: ультиматумы Киева в переговорном процессе ни к чему не приведут

Никакие ультиматумы киевского режима в переговорном процессе по украинскому конфликту ни к чему не приведут, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:48:00+03:00

2025-05-13T12:48:00+03:00

2025-05-13T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Никакие ультиматумы киевского режима в переговорном процессе по украинскому конфликту ни к чему не приведут, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего (президента России Владимира Путина - ред.), и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне, но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания, они ни к чему не приведут, пока они не осознают то, что происходит на земле", - сказал он журналистам. Картаполов добавил, что если Украина не хочет разговаривать, то и не нужно, потому что Россия будет говорить тем языком, который Украина лучше понимает и к которому привыкла, - это язык русского штыка. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html

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