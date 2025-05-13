https://ria.ru/20250513/intronizatsiya-2016710381.html

Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы

Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы - РИА Новости, 13.05.2025

Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы

Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что собирается лететь на интронизацию папы РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:21:00+03:00

2025-05-13T16:21:00+03:00

2025-05-13T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что собирается лететь на интронизацию папы Льва XIV, но организованной делегации от российской митрополии не планируется. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Как сообщила служба печати Святого престола, церемония интронизации Льва XIV состоится в воскресенье, 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. "Организованной делегации на интронизацию папы Льва XIV от российской митрополии не планируется. Я полечу, надеюсь, еще кто-то - многое зависит от оформления виз, а сейчас это непросто. Авиасообщение, как вы знаете, тоже затруднено", - сказал епископ Дубинин. Он напомнил, что понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы. "Слово "интронизация" сейчас, строго говоря, не употребляется. Ватиканские источники дают две версии: торжественная месса по случаю начала понтификата, либо торжественная месса начала Петрова служения. Смысл в том, что Церковь принимает папу как преемника апостола Петра. Еще 25 мая будет вступление на Римскую кафедру в Латеранской базилике, поскольку папа является епископом Рима, а Латеранский собор - кафедральный", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250513/istoriya-2016708614.html

https://ria.ru/20250513/kardinal-2016669446.html

https://ria.ru/20250510/papa-2016258679.html

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Никита Бизин

ватикан, москва, сша, религия