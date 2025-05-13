Рейтинг@Mail.ru
Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:21 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/intronizatsiya-2016710381.html
Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы
Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы - РИА Новости, 13.05.2025
Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы
Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что собирается лететь на интронизацию папы РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:21:00+03:00
2025-05-13T16:21:00+03:00
религия
ватикан
москва
сша
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_00cf3061a107a9a107a70e040afc0df7.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что собирается лететь на интронизацию папы Льва XIV, но организованной делегации от российской митрополии не планируется. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Как сообщила служба печати Святого престола, церемония интронизации Льва XIV состоится в воскресенье, 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. "Организованной делегации на интронизацию папы Льва XIV от российской митрополии не планируется. Я полечу, надеюсь, еще кто-то - многое зависит от оформления виз, а сейчас это непросто. Авиасообщение, как вы знаете, тоже затруднено", - сказал епископ Дубинин. Он напомнил, что понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы. "Слово "интронизация" сейчас, строго говоря, не употребляется. Ватиканские источники дают две версии: торжественная месса по случаю начала понтификата, либо торжественная месса начала Петрова служения. Смысл в том, что Церковь принимает папу как преемника апостола Петра. Еще 25 мая будет вступление на Римскую кафедру в Латеранской базилике, поскольку папа является епископом Рима, а Латеранский собор - кафедральный", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250513/istoriya-2016708614.html
https://ria.ru/20250513/kardinal-2016669446.html
https://ria.ru/20250510/papa-2016258679.html
ватикан
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_3c4ebd9426c8dab96700ac0e686b89f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, москва, сша, религия
Религия, Ватикан, Москва, США, Религия
Епископ католической архиепархии в Москве полетит на интронизацию папы

Епископ католической архиепархии в Москве посетит интронизацию папы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что собирается лететь на интронизацию папы Льва XIV, но организованной делегации от российской митрополии не планируется.
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист
Вчера, 16:12
Как сообщила служба печати Святого престола, церемония интронизации Льва XIV состоится в воскресенье, 18 мая - торжественная месса пройдет на площади Святого Петра в Ватикане.
"Организованной делегации на интронизацию папы Льва XIV от российской митрополии не планируется. Я полечу, надеюсь, еще кто-то - многое зависит от оформления виз, а сейчас это непросто. Авиасообщение, как вы знаете, тоже затруднено", - сказал епископ Дубинин.
Ватикан в ожидании объявления имени нового Папы римского - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Гонконгский кардинал не учил итальянский язык, чтобы не стать папой римским
Вчера, 13:46
Он напомнил, что понтификат (правление папы Римского) начинается с момента избрания папы.
"Слово "интронизация" сейчас, строго говоря, не употребляется. Ватиканские источники дают две версии: торжественная месса по случаю начала понтификата, либо торжественная месса начала Петрова служения. Смысл в том, что Церковь принимает папу как преемника апостола Петра. Еще 25 мая будет вступление на Римскую кафедру в Латеранской базилике, поскольку папа является епископом Рима, а Латеранский собор - кафедральный", - заключил собеседник агентства.
Новый папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Папа Лев XIV посетил могилу Франциска
10 мая, 21:24
 
РелигияВатиканМоскваСШАРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала