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Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 13.05.2025
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Липецкая область
 
10:56 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/gumgruz-2016636762.html
Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО
Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков посетил зону специальной военной операции и передал бойцам средства радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:56:00+03:00
2025-05-13T10:56:00+03:00
липецкая область
сво
рэб
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков посетил зону специальной военной операции и передал бойцам средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает пресс-служба облсовета. Сериков приехал в зону СВО вместе с вице-губернатором региона, ветераном спецоперации Романом Балашовым. Средства РЭБ безвозмездно предоставило липецкое НПО "Киловатт", наладившее производство этой техники. В пресс-службе уточняют, что средства радиоэлектронной борьбы – то, о чем чаще всего просят бойцы. Средства зарекомендовали себя в зоне боевых действий, и парламентарии стараются их передавать на фронт как можно чаще. Также в этот раз были доставлены и несерийные изделия, которые региональные промышленники производят по проекту "Липецкая промышленность для Победы". Как отмечает пресс-служба, от бойцов был запрос на литий-ионные батареи. Они нужны для комплектации дронов, которые производятся в полевых лабораториях. "Обратная связь от военнослужащих идет в ежедневном режиме. Мы ее слышим, понимаем и в кратчайшие сроки стараемся исполнять", – приводит пресс-служба слова Серикова.
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сво, рэб, гуманитарная помощь
Липецкая область, СВО, РЭБ, Гуманитарная помощь
Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО

Глава Липецкого облсовета Сериков передал средства РЭБ в зону спецоперации

© Фото : Владимир Сериков/TelegramПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и вице-губернатор Роман Балашов передают бойцам средства радиоэлектронной борьбы в зоне СВО
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и вице-губернатор Роман Балашов передают бойцам средства радиоэлектронной борьбы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Владимир Сериков/Telegram
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и вице-губернатор Роман Балашов передают бойцам средства радиоэлектронной борьбы в зоне СВО
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков посетил зону специальной военной операции и передал бойцам средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает пресс-служба облсовета.
Сериков приехал в зону СВО вместе с вице-губернатором региона, ветераном спецоперации Романом Балашовым. Средства РЭБ безвозмездно предоставило липецкое НПО "Киловатт", наладившее производство этой техники.
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В пресс-службе уточняют, что средства радиоэлектронной борьбы – то, о чем чаще всего просят бойцы. Средства зарекомендовали себя в зоне боевых действий, и парламентарии стараются их передавать на фронт как можно чаще.
Также в этот раз были доставлены и несерийные изделия, которые региональные промышленники производят по проекту "Липецкая промышленность для Победы". Как отмечает пресс-служба, от бойцов был запрос на литий-ионные батареи. Они нужны для комплектации дронов, которые производятся в полевых лабораториях.
"Обратная связь от военнослужащих идет в ежедневном режиме. Мы ее слышим, понимаем и в кратчайшие сроки стараемся исполнять", – приводит пресс-служба слова Серикова.
 
Липецкая областьСВОРЭБГуманитарная помощь
 
 
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