https://ria.ru/20250513/gumgruz-2016636762.html

Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО

Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 13.05.2025

Глава Липецкого облсовета Сериков привез гуманитарный груз в зону СВО

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков посетил зону специальной военной операции и передал бойцам средства радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:56:00+03:00

2025-05-13T10:56:00+03:00

2025-05-13T10:56:00+03:00

липецкая область

сво

рэб

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков посетил зону специальной военной операции и передал бойцам средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает пресс-служба облсовета. Сериков приехал в зону СВО вместе с вице-губернатором региона, ветераном спецоперации Романом Балашовым. Средства РЭБ безвозмездно предоставило липецкое НПО "Киловатт", наладившее производство этой техники. В пресс-службе уточняют, что средства радиоэлектронной борьбы – то, о чем чаще всего просят бойцы. Средства зарекомендовали себя в зоне боевых действий, и парламентарии стараются их передавать на фронт как можно чаще. Также в этот раз были доставлены и несерийные изделия, которые региональные промышленники производят по проекту "Липецкая промышленность для Победы". Как отмечает пресс-служба, от бойцов был запрос на литий-ионные батареи. Они нужны для комплектации дронов, которые производятся в полевых лабораториях. "Обратная связь от военнослужащих идет в ежедневном режиме. Мы ее слышим, понимаем и в кратчайшие сроки стараемся исполнять", – приводит пресс-служба слова Серикова.

https://ria.ru/20250425/poselok-2013369306.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво, рэб, гуманитарная помощь