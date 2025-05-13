https://ria.ru/20250513/grenlandiya-2016598600.html
Угрозы Трампа захватить Гренландию тревожат Данию. заявил Расмуссен
Угрозы Трампа захватить Гренландию тревожат Данию. заявил Расмуссен - РИА Новости, 13.05.2025
Угрозы Трампа захватить Гренландию тревожат Данию. заявил Расмуссен
Все более откровенные угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию тревожат Данию, пишет издание Politico со ссылкой на экс-генсека НАТО и бывшего РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:49:00+03:00
2025-05-13T03:49:00+03:00
2025-05-13T03:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все более откровенные угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию тревожат Данию, пишет издание Politico со ссылкой на экс-генсека НАТО и бывшего датского премьера Андерса Фога Расмуссена. "Все более откровенные угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию... вызывают тревогу в Дании", - говорится в публикации. Расмуссен, который дал изданию интервью, отметил, что Дания - один из самых близких и надежных союзников США. "Факт заключается в том, что Гренландия является частью НАТО. Если США не удовлетворены обороной Гренландии... мы были бы признательны за укрепление оборонного сотрудничества с США", - заявил он. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250509/ssha-2016126111.html
https://ria.ru/20250327/tramp-2007594207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, андерс фог расмуссен, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Андерс Фог Расмуссен, НАТО
Угрозы Трампа захватить Гренландию тревожат Данию. заявил Расмуссен
Экс-генсек НАТО Расмуссен: угрозы Трампа захватить Гренландию тревожат Данию