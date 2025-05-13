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Гренландия от имени Дании стала председателем Арктического совета - РИА Новости, 13.05.2025
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01:13 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/grenlandija-2016592402.html
Гренландия от имени Дании стала председателем Арктического совета
Гренландия от имени Дании стала председателем Арктического совета - РИА Новости, 13.05.2025
Гренландия от имени Дании стала председателем Арктического совета
Гренландия от имени Королевства Дания приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, сообщает гренландский МИД. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:13:00+03:00
2025-05-13T01:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Гренландия от имени Королевства Дания приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, сообщает гренландский МИД. В понедельник газета Guardian сообщила, что Гренландия от имени Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. "Министр иностранных дел и науки (Гренландии - ред.) Вивиан Моцфельдт совершила поездку в (норвежский город - ред.) Тромсё для официального принятия председательства от норвежского министра иностранных дел Эспена Барта Эйде... Там... Моцфельдт вручили молот, который символизирует то, что Королевство Дания является председателем Арктического совета", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Согласно заявлению, ранее глава гренландского МИД представила список приоритетов Дании в отношении своего председательства в Совете. Этот список включает вопросы, связанные с коренными народами и сообществами Арктики, устойчивое экономическое развитие и переход к "зеленой" энергетике, а также изменение климата и биоразнообразие в регионе. "Арктика должна оставаться тем регионом, в котором напряженность разрешается дипломатическим путем... Мы будем сотрудничать со всеми странами - членами Арктического совета, и мы рассчитываем на то, что они будут отвечать тем же", - приводит слова Моцфельдт телерадиокомпания DR. Кроме того, как следует из пресс-релиза датского МИД, председателем комитета старших должностных лиц Совета (SAO Chair) станет гренландец Кеннет Хёг, а должность его заместителя займет представитель от Фарерских островов. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны - участники совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250509/ssha-2016126111.html
https://ria.ru/20250127/daniya-1995799304.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993537297.html
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в мире, гренландия, дания, норвегия, дональд трамп, эспен барт эйде, арктический совет
В мире, Гренландия, Дания, Норвегия, Дональд Трамп, Эспен Барт Эйде, Арктический совет
Гренландия от имени Дании стала председателем Арктического совета

Гренландия от имени Дании приняла председательство в Арктическом совете

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Гренландия от имени Королевства Дания приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, сообщает гренландский МИД.
В понедельник газета Guardian сообщила, что Гренландия от имени Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.
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"Министр иностранных дел и науки (Гренландии - ред.) Вивиан Моцфельдт совершила поездку в (норвежский город - ред.) Тромсё для официального принятия председательства от норвежского министра иностранных дел Эспена Барта Эйде... Там... Моцфельдт вручили молот, который символизирует то, что Королевство Дания является председателем Арктического совета", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно заявлению, ранее глава гренландского МИД представила список приоритетов Дании в отношении своего председательства в Совете. Этот список включает вопросы, связанные с коренными народами и сообществами Арктики, устойчивое экономическое развитие и переход к "зеленой" энергетике, а также изменение климата и биоразнообразие в регионе.
"Арктика должна оставаться тем регионом, в котором напряженность разрешается дипломатическим путем... Мы будем сотрудничать со всеми странами - членами Арктического совета, и мы рассчитываем на то, что они будут отвечать тем же", - приводит слова Моцфельдт телерадиокомпания DR.
Кроме того, как следует из пресс-релиза датского МИД, председателем комитета старших должностных лиц Совета (SAO Chair) станет гренландец Кеннет Хёг, а должность его заместителя займет представитель от Фарерских островов.
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Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны - участники совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияДанияНорвегияДональд ТрампЭспен Барт ЭйдеАрктический совет
 
 
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