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В Приамурье хотят ужесточить наказание для поджигателей леса - РИА Новости, 13.05.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
14:06 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/glava-2016673374.html
В Приамурье хотят ужесточить наказание для поджигателей леса
В Приамурье хотят ужесточить наказание для поджигателей леса - РИА Новости, 13.05.2025
В Приамурье хотят ужесточить наказание для поджигателей леса
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить федеральное законодательство и ужесточить наказание для виновников палов и природных пожаров,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:06:00+03:00
2025-05-13T14:06:00+03:00
амурская область
дальний восток
василий орлов (губернатор)
природные пожары в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить федеральное законодательство и ужесточить наказание для виновников палов и природных пожаров, сообщает правительство региона. За майские праздники амурские пожарные потушили 159 палов сухой растительности. Многие из них возникли вблизи населенных пунктов, в связи с чем пришлось предотвращать переход огня на жилые постройки. Кроме того, зарегистрировано свыше 40 природных пожаров, на тушении которых работали 1118 человек и 310 единиц техники. В десяти ландшафтных пожарах была угроза перехода огня на населённые пункты. Все их своевременно потушили. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем местных жителей. "Необходимо продумать, как именно мы можем ужесточить меры ответственности для поджигателей. Если штрафы на людей не действуют, значит нужна уголовная ответственность за поджоги, даже если ущерб от огня небольшой. Думаю, такие меры будут актуальны для всех регионов Дальнего Востока, соседи нас поддержат. Каждый год все дальневосточные регионы страдают от природных пожаров, и причина большинства из них — безответственность или неосторожность местных жителей", - сказал Орлов. Ситуацию в первые дни мая осложняла засушливая погода и ветер. Максимальное количество возгораний зафиксировано на территориях Благовещенского, Тамбовского, Белогорского и Ивановского, Бурейского, Зейского, Архаринского округах, а также в Свободненском районе. В четыре населенных пункта в Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Селемджинском районах дополнительно направили сотрудников противопожарной и поисково-спасательной служб области. Обстановку вокруг населенных пунктов ежедневно мониторили 117 наблюдательных постов. Всего с 1 по 11 мая система космониторинга зарегистрировала 811 термических точек на площади более 133 тысяч гектаров. По состоянию на 13 мая, в регионе действует 12 пожаров на площади 947 гектаров, из них один — локализован. Наиболее сложной остается ситуация в Свободненском округе. На тушении задействовано 318 человек и 79 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, уточнили в правительстве. С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 90 пожаров на площади 7889 гектаров, что в 7,8 раза меньше, чем в прошлом году. Тринадцать виновников палов сухой растительности в шести районах и округах уже установили, семеро из них оказались несовершеннолетними.
https://ria.ru/20241101/sistema-1981322652.html
https://ria.ru/20250429/blagoveschensk-2014085439.html
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дальний восток, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии
Амурская область, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Природные пожары в России
В Приамурье хотят ужесточить наказание для поджигателей леса

Губернатор Орлов предложил ужесточить наказание для виновников природных пожаров

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить федеральное законодательство и ужесточить наказание для виновников палов и природных пожаров, сообщает правительство региона.
За майские праздники амурские пожарные потушили 159 палов сухой растительности. Многие из них возникли вблизи населенных пунктов, в связи с чем пришлось предотвращать переход огня на жилые постройки. Кроме того, зарегистрировано свыше 40 природных пожаров, на тушении которых работали 1118 человек и 310 единиц техники. В десяти ландшафтных пожарах была угроза перехода огня на населённые пункты. Все их своевременно потушили. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем местных жителей.
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"Необходимо продумать, как именно мы можем ужесточить меры ответственности для поджигателей. Если штрафы на людей не действуют, значит нужна уголовная ответственность за поджоги, даже если ущерб от огня небольшой. Думаю, такие меры будут актуальны для всех регионов Дальнего Востока, соседи нас поддержат. Каждый год все дальневосточные регионы страдают от природных пожаров, и причина большинства из них — безответственность или неосторожность местных жителей", - сказал Орлов.
Ситуацию в первые дни мая осложняла засушливая погода и ветер. Максимальное количество возгораний зафиксировано на территориях Благовещенского, Тамбовского, Белогорского и Ивановского, Бурейского, Зейского, Архаринского округах, а также в Свободненском районе. В четыре населенных пункта в Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Селемджинском районах дополнительно направили сотрудников противопожарной и поисково-спасательной служб области. Обстановку вокруг населенных пунктов ежедневно мониторили 117 наблюдательных постов.
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Всего с 1 по 11 мая система космониторинга зарегистрировала 811 термических точек на площади более 133 тысяч гектаров. По состоянию на 13 мая, в регионе действует 12 пожаров на площади 947 гектаров, из них один — локализован. Наиболее сложной остается ситуация в Свободненском округе. На тушении задействовано 318 человек и 79 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, уточнили в правительстве.
С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 90 пожаров на площади 7889 гектаров, что в 7,8 раза меньше, чем в прошлом году. Тринадцать виновников палов сухой растительности в шести районах и округах уже установили, семеро из них оказались несовершеннолетними.
 
Амурская областьДальний ВостокВасилий Орлов (губернатор)Природные пожары в России
 
 
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