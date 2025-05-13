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В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 13.05.2025 (обновлено: 16:37 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/gladkov-2016703599.html
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:56:00+03:00
2025-05-13T16:37:00+03:00
белгородская область
происшествия
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.Гладков уточнил, что повреждено частное домовладение, информация о других последствиях атаки уточняется.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ

Гладков: женщина попала в больницу после обстрела села Новая Таволжанка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа
Последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа
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БЕЛГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.
Гладков уточнил, что повреждено частное домовладение, информация о других последствиях атаки уточняется.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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