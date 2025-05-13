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В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:56:00+03:00
2025-05-13T15:56:00+03:00
2025-05-13T16:37:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.Гладков уточнил, что повреждено частное домовладение, информация о других последствиях атаки уточняется.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ
Гладков: женщина попала в больницу после обстрела села Новая Таволжанка