https://ria.ru/20250513/gladkov-2016703599.html

В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ

В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:56:00+03:00

2025-05-13T15:56:00+03:00

2025-05-13T16:37:00+03:00

белгородская область

происшествия

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ. Ранен мирный житель. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.Гладков уточнил, что повреждено частное домовладение, информация о других последствиях атаки уточняется.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины