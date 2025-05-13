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Более 300 тысяч жителей МО прошли репродуктивную диспансеризацию с января - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:28 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ginekolog--2016694675.html
Более 300 тысяч жителей МО прошли репродуктивную диспансеризацию с января
Более 300 тысяч жителей МО прошли репродуктивную диспансеризацию с января - РИА Новости, 13.05.2025
Более 300 тысяч жителей МО прошли репродуктивную диспансеризацию с января
Московская область запустила программу бесплатной диспансеризации репродуктивного здоровья для жителей в возрастной категории от 18 до 49 лет. За первые месяцы... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:28:00+03:00
2025-05-13T15:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московская область запустила программу бесплатной диспансеризации репродуктивного здоровья для жителей в возрастной категории от 18 до 49 лет. За первые месяцы текущего года участниками программы стали более 300 тысяч человек, написал 360.ru. Женщины имеют возможность посетить врача – акушера-гинеколога, провести УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчины могут проконсультироваться у уролога и сдать анализы на выявление инфекций. Заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул значимость данной инициативы. "Это особенно важно для пар при планировании будущей беременности", – сказал он.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 300 тысяч жителей МО прошли репродуктивную диспансеризацию с января

© РИА Новости / Александр КондратюкГинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома
Гинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московская область запустила программу бесплатной диспансеризации репродуктивного здоровья для жителей в возрастной категории от 18 до 49 лет. За первые месяцы текущего года участниками программы стали более 300 тысяч человек, написал 360.ru.

Женщины имеют возможность посетить врача – акушера-гинеколога, провести УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчины могут проконсультироваться у уролога и сдать анализы на выявление инфекций.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул значимость данной инициативы.

"Это особенно важно для пар при планировании будущей беременности", – сказал он.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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