Более 300 тысяч жителей МО прошли репродуктивную диспансеризацию с января
© РИА Новости / Александр КондратюкГинеколог: пациентку надо принять так, чтобы она чувствовала себя как дома
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московская область запустила программу бесплатной диспансеризации репродуктивного здоровья для жителей в возрастной категории от 18 до 49 лет. За первые месяцы текущего года участниками программы стали более 300 тысяч человек, написал 360.ru.
Женщины имеют возможность посетить врача – акушера-гинеколога, провести УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчины могут проконсультироваться у уролога и сдать анализы на выявление инфекций.
Заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул значимость данной инициативы.
"Это особенно важно для пар при планировании будущей беременности", – сказал он.
Женщины имеют возможность посетить врача – акушера-гинеколога, провести УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчины могут проконсультироваться у уролога и сдать анализы на выявление инфекций.
Заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул значимость данной инициативы.
"Это особенно важно для пар при планировании будущей беременности", – сказал он.