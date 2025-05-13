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Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:24 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/festival-2016661971.html
Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье
Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025
Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье
III Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье с 17 мая по 29 июня, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:24:00+03:00
2025-05-13T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. III Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье с 17 мая по 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем проекта выступит заслуженный артист России — хореограф Егор Дружинин, а главным организатором – АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". Впервые фестиваль "Город танцует в парках" откроется федеральным концертом. Команды и солисты из 21 региона страны покажут свои номера 17 мая на сцене Центрального городского парка Королева. Начало в 15:00. Кроме конкурсной программы зрителей ждут выступления известных танцоров-участников телешоу, артистов музыкального лейбла "Таврида.АРТ". За звание лучшего коллектива и солиста региона поборются с 18 мая по 29 июня участники из 50 муниципальных образований региона. Танцоры представят свои конкурсные выступления в Кашире, Серпухове, Чехове, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Истре, Солнечногорске, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуеве и многих других городах Подмосковья. Оценивать номера участников фестиваля "Город танцует в парках" вместе с Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Алексей Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Ведущей концертов станет Юлия Костюшкина. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров также будут ждать призы от членов жюри.
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московская область (подмосковье), королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев
Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье

Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" начнется в Подмосковье 17 мая

© Фото : Портал Правительства Московской областиТретий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье
Третий сезон фестиваля Город танцует в парках стартует в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. III Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье с 17 мая по 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Художественным руководителем проекта выступит заслуженный артист России — хореограф Егор Дружинин, а главным организатором – АНО "Московская областная дирекция по развитию парков".
Впервые фестиваль "Город танцует в парках" откроется федеральным концертом. Команды и солисты из 21 региона страны покажут свои номера 17 мая на сцене Центрального городского парка Королева. Начало в 15:00. Кроме конкурсной программы зрителей ждут выступления известных танцоров-участников телешоу, артистов музыкального лейбла "Таврида.АРТ".
За звание лучшего коллектива и солиста региона поборются с 18 мая по 29 июня участники из 50 муниципальных образований региона. Танцоры представят свои конкурсные выступления в Кашире, Серпухове, Чехове, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Истре, Солнечногорске, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуеве и многих других городах Подмосковья.
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Оценивать номера участников фестиваля "Город танцует в парках" вместе с Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Алексей Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Ведущей концертов станет Юлия Костюшкина.
Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров также будут ждать призы от членов жюри.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Королев
 
 
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