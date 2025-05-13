https://ria.ru/20250513/festival-2016661971.html

Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье

Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025

Третий сезон фестиваля "Город танцует в парках" стартует в Подмосковье

III Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье с 17 мая по 29 июня, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:24:00+03:00

2025-05-13T13:24:00+03:00

2025-05-13T13:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016664563_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_b3f9801de8395c3422fd543d78a23a5f.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. III Московский областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" пройдет в Подмосковье с 17 мая по 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем проекта выступит заслуженный артист России — хореограф Егор Дружинин, а главным организатором – АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". Впервые фестиваль "Город танцует в парках" откроется федеральным концертом. Команды и солисты из 21 региона страны покажут свои номера 17 мая на сцене Центрального городского парка Королева. Начало в 15:00. Кроме конкурсной программы зрителей ждут выступления известных танцоров-участников телешоу, артистов музыкального лейбла "Таврида.АРТ". За звание лучшего коллектива и солиста региона поборются с 18 мая по 29 июня участники из 50 муниципальных образований региона. Танцоры представят свои конкурсные выступления в Кашире, Серпухове, Чехове, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Истре, Солнечногорске, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуеве и многих других городах Подмосковья. Оценивать номера участников фестиваля "Город танцует в парках" вместе с Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Алексей Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Ведущей концертов станет Юлия Костюшкина. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров также будут ждать призы от членов жюри.

https://ria.ru/20250512/vorobev-2016566392.html

московская область (подмосковье)

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев