https://ria.ru/20250513/evakuatsiya-2016713451.html

Власти Украины эвакуировали 79 детей на подконтрольной ВСУ части ДНР

Власти Украины эвакуировали 79 детей на подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 13.05.2025

Власти Украины эвакуировали 79 детей на подконтрольной ВСУ части ДНР

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию 79 детей с семьями в районе контролируемой ВСУ Дружковки в Донецкой народной республике, сообщил во вторник... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:34:00+03:00

2025-05-13T16:34:00+03:00

2025-05-13T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию 79 детей с семьями в районе контролируемой ВСУ Дружковки в Донецкой народной республике, сообщил во вторник назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из восьми населенных пунктов Дружковской общины: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. Община - базовая территориальная единица на Украине, формируется из нескольких близлежащих населенных пунктов. В рамках действующего территориального деления из общин формируется район, из районов - область. Дружковская территориальная община расположена на севере ДНР, состоит из одного города и почти 20 сел, поселков и поселков городского типа. Население Дружковской общины, по данным из открытых источников, составляет более 67 тысяч человек, более 31 тысячи из них проживает в самой Дружковке. В конце января 2025 года Филашкин заявил о завершении принудительной эвакуации детей с семьями из подконтрольного ВСУ города Константиновка. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006318427.html

https://ria.ru/20250430/rogov-2014229743.html

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в мире, здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, дружковка, вооруженные силы украины