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Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби - РИА Новости, 13.05.2025
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09:12 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/efimov-2016563863.html
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби - РИА Новости, 13.05.2025
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби
В Хорошево-Мневниках в Москве возведут многофункциональный комплекс с ареной для регби, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:12:00+03:00
2025-05-13T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Хорошево-Мневниках в Москве возведут многофункциональный комплекс с ареной для регби, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что в Мневниковской пойме формируется спортивный кластер, где будут ледовые арены, центр подготовки футбольных сборных команд, теннисный центр и прочие объекты."В составе спортивного кластера на территории Мневниковской поймы построят регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит 4,34 гектара земли. Также на участке будущий инвестор сможет возвести общественно-деловой комплекс. Общая площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Участок выделят на улице Нижние Мневники. Он располагается рядом со строящимся комплексом Международной академии хоккея Александра Овечкина, указывается в сообщении.В нем уточняется, что трибуны арены для регби рассчитаны на 3 тысячи зрителей. Площадь деловой части объекта и подтрибунных помещений составит 20 тысяч квадратных метров. Рядом возведут многофункциональный комплекс на 120 тысяч "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возведении в Мневниковской пойме социальных объектов, а также делового и спортивного кластеров.
https://ria.ru/20250512/efimov-2016496817.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби

Ефимов: в Хорошево-Мневниках в Москве построят комплекс с ареной для регби

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Хорошево-Мневниках в Москве возведут многофункциональный комплекс с ареной для регби, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в Мневниковской пойме формируется спортивный кластер, где будут ледовые арены, центр подготовки футбольных сборных команд, теннисный центр и прочие объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Ефимов: в Новой Москве построят шесть объектов социнфраструктуры
12 мая, 15:02
"В составе спортивного кластера на территории Мневниковской поймы построят регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит 4,34 гектара земли. Также на участке будущий инвестор сможет возвести общественно-деловой комплекс. Общая площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Участок выделят на улице Нижние Мневники. Он располагается рядом со строящимся комплексом Международной академии хоккея Александра Овечкина, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что трибуны арены для регби рассчитаны на 3 тысячи зрителей. Площадь деловой части объекта и подтрибунных помещений составит 20 тысяч квадратных метров. Рядом возведут многофункциональный комплекс на 120 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возведении в Мневниковской пойме социальных объектов, а также делового и спортивного кластеров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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