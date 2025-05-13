https://ria.ru/20250513/efimov-2016563863.html

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби - РИА Новости, 13.05.2025

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят арену для регби

В Хорошево-Мневниках в Москве возведут многофункциональный комплекс с ареной для регби, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:12:00+03:00

2025-05-13T09:12:00+03:00

2025-05-13T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Хорошево-Мневниках в Москве возведут многофункциональный комплекс с ареной для регби, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что в Мневниковской пойме формируется спортивный кластер, где будут ледовые арены, центр подготовки футбольных сборных команд, теннисный центр и прочие объекты."В составе спортивного кластера на территории Мневниковской поймы построят регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит 4,34 гектара земли. Также на участке будущий инвестор сможет возвести общественно-деловой комплекс. Общая площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Участок выделят на улице Нижние Мневники. Он располагается рядом со строящимся комплексом Международной академии хоккея Александра Овечкина, указывается в сообщении.В нем уточняется, что трибуны арены для регби рассчитаны на 3 тысячи зрителей. Площадь деловой части объекта и подтрибунных помещений составит 20 тысяч квадратных метров. Рядом возведут многофункциональный комплекс на 120 тысяч "квадратов".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возведении в Мневниковской пойме социальных объектов, а также делового и спортивного кластеров.

https://ria.ru/20250512/efimov-2016496817.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы