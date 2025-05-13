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В Крыму автобус столкнулся с фургоном - РИА Новости, 13.05.2025
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11:30 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/dtp-2016643389.html
В Крыму автобус столкнулся с фургоном
В Крыму автобус столкнулся с фургоном - РИА Новости, 13.05.2025
В Крыму автобус столкнулся с фургоном
Автобус столкнулся с фургоном в селе Знаменка Красногвардейского района Крыма, водитель грузовика погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:30:00+03:00
2025-05-13T11:30:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногвардейский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ. 13 мая – РИА Новости. Автобус столкнулся с фургоном в селе Знаменка Красногвардейского района Крыма, водитель грузовика погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "По предварительной информации, автобус, двигавшийся по маршруту "Луганск-Севастополь", в районе села Знаменка Красногвардейского района выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 37-летний водитель фургона от полученных травм скончался. "В автобусе находилось 15 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, никто из них не пострадал", - передает пресс-служба. Руководством крымского управления СК РФ поручено возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ). "Следователи дадут оценку действиям водителя, прохождению им предрейсового осмотра и техническому состоянию транспортного средства", - сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
https://ria.ru/20250512/dtp-2016508899.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, красногвардейский район, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Красногвардейский район, Происшествия
В Крыму автобус столкнулся с фургоном

Автобус столкнулся с фургоном в Крыму, водитель грузовика погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ. 13 мая – РИА Новости. Автобус столкнулся с фургоном в селе Знаменка Красногвардейского района Крыма, водитель грузовика погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"По предварительной информации, автобус, двигавшийся по маршруту "Луганск-Севастополь", в районе села Знаменка Красногвардейского района выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 37-летний водитель фургона от полученных травм скончался.
"В автобусе находилось 15 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, никто из них не пострадал", - передает пресс-служба.
Руководством крымского управления СК РФ поручено возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ).
"Следователи дадут оценку действиям водителя, прохождению им предрейсового осмотра и техническому состоянию транспортного средства", - сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасногвардейский районПроисшествия
 
 
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