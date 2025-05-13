https://ria.ru/20250513/delo-2016701805.html

В Дагестане завели дело после нападения на полицейских

В Дагестане завели дело после нападения на полицейских - РИА Новости, 13.05.2025

В Дагестане завели дело после нападения на полицейских

Нападение на полицейских в Махачкале 5 мая было спланированным, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:50:00+03:00

2025-05-13T15:50:00+03:00

2025-05-13T16:33:00+03:00

нападение на сотрудников дпс в махачкале

общество

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Нападение на полицейских в Махачкале 5 мая было спланированным, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану."По версии следствия, не позднее декабря 2024 года два жителя республики… создали террористическое сообщество для совершения на территории Республики Дагестан террористических актов. Реализуя цель, последние спланировали и совершили 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).Пресс-служба отметила, что ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских.В следственном управлении СК РФ по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ. В понедельник суд арестовал обвиняемого до 5 июля, однако руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что он пока остается в больнице.

https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015256991.html

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нападение на сотрудников дпс в махачкале, общество, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов