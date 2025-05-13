https://ria.ru/20250513/davlenie-2016718515.html

Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России

Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России - РИА Новости, 13.05.2025

Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России

Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о том, что лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:59:00+03:00

2025-05-13T16:59:00+03:00

2025-05-13T16:59:00+03:00

россия

франция

украина

эммануэль макрон

фридрих мерц

кир стармер

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о том, что лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью добиться прекращения огня в украинском конфликте."У этих четырех вассалов США нет полномочий вовлекать в эту ситуацию весь европейский континент… у них даже нет мандатов на это от населения их собственных стран", — написал один из комментаторов. "Макрон хочет поддержать армию Украины (страны, которая не входит в наш военный альянс) "любой ценой", на постоянной основе, чтобы "защитить НАТО". Этот человек опасен", — отметил другой. "Но ведь именно украинцы и не соблюдали Минские соглашения! Невероятная фальсификация истории!" — поделился мнением еще один из пользователей. "Макрон безответственно себя ведет: он хочет отправить наших солдат в зону досягаемости российского оружия. При этом наша судьба будет зависеть от доброй воли русских... И все это исключительно в интересах иностранцев", — заключили читатели. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016687195.html

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франция

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россия, франция, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, евросоюз, в мире