Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о том, что лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью добиться прекращения огня в украинском конфликте.
"У этих четырех вассалов США нет полномочий вовлекать в эту ситуацию весь европейский континент… у них даже нет мандатов на это от населения их собственных стран", — написал один из комментаторов.
"Макрон хочет поддержать армию Украины (страны, которая не входит в наш военный альянс) "любой ценой", на постоянной основе, чтобы "защитить НАТО". Этот человек опасен", — отметил другой.
"Но ведь именно украинцы и не соблюдали Минские соглашения! Невероятная фальсификация истории!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Макрон безответственно себя ведет: он хочет отправить наших солдат в зону досягаемости российского оружия. При этом наша судьба будет зависеть от доброй воли русских... И все это исключительно в интересах иностранцев", — заключили читатели.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
"Но ведь именно украинцы и не соблюдали Минские соглашения! Невероятная фальсификация истории!" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Макрон безответственно себя ведет: он хочет отправить наших солдат в зону досягаемости российского оружия. При этом наша судьба будет зависеть от доброй воли русских... И все это исключительно в интересах иностранцев", — заключили читатели.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
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