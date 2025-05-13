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Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России - РИА Новости, 13.05.2025
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16:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/davlenie-2016718515.html
Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России
Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России - РИА Новости, 13.05.2025
Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России
Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о том, что лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:59:00+03:00
2025-05-13T16:59:00+03:00
россия
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эммануэль макрон
фридрих мерц
кир стармер
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о том, что лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью добиться прекращения огня в украинском конфликте."У этих четырех вассалов США нет полномочий вовлекать в эту ситуацию весь европейский континент… у них даже нет мандатов на это от населения их собственных стран", — написал один из комментаторов. "Макрон хочет поддержать армию Украины (страны, которая не входит в наш военный альянс) "любой ценой", на постоянной основе, чтобы "защитить НАТО". Этот человек опасен", — отметил другой. "Но ведь именно украинцы и не соблюдали Минские соглашения! Невероятная фальсификация истории!" — поделился мнением еще один из пользователей. "Макрон безответственно себя ведет: он хочет отправить наших солдат в зону досягаемости российского оружия. При этом наша судьба будет зависеть от доброй воли русских... И все это исключительно в интересах иностранцев", — заключили читатели. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016687195.html
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россия, франция, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Евросоюз, В мире

Во Франции резко отреагировали на план четырех стран ЕС в отношении России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о том, что лидеры четырех европейских стран сформулировали предложения по "усилению давления" на Москву с целью добиться прекращения огня в украинском конфликте.
"У этих четырех вассалов США нет полномочий вовлекать в эту ситуацию весь европейский континент… у них даже нет мандатов на это от населения их собственных стран", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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"Макрон хочет поддержать армию Украины (страны, которая не входит в наш военный альянс) "любой ценой", на постоянной основе, чтобы "защитить НАТО". Этот человек опасен", — отметил другой.

"Но ведь именно украинцы и не соблюдали Минские соглашения! Невероятная фальсификация истории!" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Макрон безответственно себя ведет: он хочет отправить наших солдат в зону досягаемости российского оружия. При этом наша судьба будет зависеть от доброй воли русских... И все это исключительно в интересах иностранцев", — заключили читатели.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий

Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронФридрих МерцКир СтармерЕвросоюзВ мире
 
 
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