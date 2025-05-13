https://ria.ru/20250513/buryatiya-2016676844.html
Министра транспорта Бурятии уволили из-за утраты доверия
Министра транспорта Бурятии уволили из-за утраты доверия - РИА Новости, 13.05.2025
Министра транспорта Бурятии уволили из-за утраты доверия
Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге уволили в связи с утратой доверия, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:21:00+03:00
2025-05-13T14:21:00+03:00
2025-05-13T14:27:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге уволили в связи с утратой доверия, сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале. "Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге уволен в связи с утратой доверия", - написал Цыденов.Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Советский районный суд Улан-Удэ арестовал Гоге по обвинению в превышении должностных полномочий, свою вину экс-министр не признал. Его арестовали до 3 июня 2025 года. Гоге вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита".Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита. Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html
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алексей цыденов, россия, республика бурятия
Алексей Цыденов, Россия, Республика Бурятия
Министра транспорта Бурятии уволили из-за утраты доверия
Цыденов: Министра транспорта Бурятии Гоге уволили в связи с утратой доверия
УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости.
Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге уволили в связи с утратой доверия, сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале
.
"Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге уволен в связи с утратой доверия", - написал Цыденов
.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Советский районный суд Улан-Удэ арестовал Гоге по обвинению в превышении должностных полномочий, свою вину экс-министр не признал. Его арестовали до 3 июня 2025 года. Гоге вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита".
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.
Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ
- Романовка - Чита
. Минфином
республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.