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Почти 190 тысяч человек выбрали благоустройство красноярских городов - РИА Новости, 13.05.2025
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07:23 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/blagoustroystvo-2016610120.html
Почти 190 тысяч человек выбрали благоустройство красноярских городов
Почти 190 тысяч человек выбрали благоустройство красноярских городов - РИА Новости, 13.05.2025
Почти 190 тысяч человек выбрали благоустройство красноярских городов
В Красноярском крае 186 тысяч жителей проголосовали за территории для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:23:00+03:00
2025-05-13T07:23:00+03:00
городское хозяйство москвы
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. В Красноярском крае 186 тысяч жителей проголосовали за территории для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "На выбор предложено 88 территорий в 24 муниципалитетах края. Каждый из городов самостоятельно определяет количество участвующих в голосовании территорий, из них можно выбрать только одну. Горожанам предлагается на выбор не меньше двух старых парков, набережных, либо пустырей. Жители Зеленогорска в этом году делают выбор из 13 пространств, сейчас с большим отрывом побеждает Городской сквер на Парковой улице", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, каждый житель старше 14 лет может проголосовать только за один сквер, парк или набережную. Место, набравшее наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. Голосование проходит в настоящее время и продлится до 12 июня. Глава города Лесосибирск Андрей Хохряков подчёркнул главную роль жителей в этом нацпроекте. "С 2017 года в городе по программе благоустроено 10 общественных пространств, которые стали новыми центрами притяжения для горожан, местами проведения массовых мероприятий. Всё делается с участием наших жителей. Именно они своими голосами выбирают территории для благоустройства, решают, какими должны быть общественные пространства на урбан-форумах, принимают участие в субботниках. В этом году город снова активно участвует в голосовании, более семи тысяч лесосибирцев уже сделали свой выбор, пока лидирует площадь у ДК "Сибирь" в Новоенисейске", - рассказал он.
https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012691265.html
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городское хозяйство москвы, красноярский край, россия, зеленогорск
Городское хозяйство Москвы, Красноярский край, Россия, Зеленогорск
Почти 190 тысяч человек выбрали благоустройство красноярских городов

В Красноярском крае 186 тысяч жителей проголосовали за территории по нацпроекту

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. В Красноярском крае 186 тысяч жителей проголосовали за территории для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"На выбор предложено 88 территорий в 24 муниципалитетах края. Каждый из городов самостоятельно определяет количество участвующих в голосовании территорий, из них можно выбрать только одну. Горожанам предлагается на выбор не меньше двух старых парков, набережных, либо пустырей. Жители Зеленогорска в этом году делают выбор из 13 пространств, сейчас с большим отрывом побеждает Городской сквер на Парковой улице", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, каждый житель старше 14 лет может проголосовать только за один сквер, парк или набережную. Место, набравшее наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. Голосование проходит в настоящее время и продлится до 12 июня.
Глава города Лесосибирск Андрей Хохряков подчёркнул главную роль жителей в этом нацпроекте.
"С 2017 года в городе по программе благоустроено 10 общественных пространств, которые стали новыми центрами притяжения для горожан, местами проведения массовых мероприятий. Всё делается с участием наших жителей. Именно они своими голосами выбирают территории для благоустройства, решают, какими должны быть общественные пространства на урбан-форумах, принимают участие в субботниках. В этом году город снова активно участвует в голосовании, более семи тысяч лесосибирцев уже сделали свой выбор, пока лидирует площадь у ДК "Сибирь" в Новоенисейске", - рассказал он.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Красноярцы могут отдать голоса за объекты благоустройства
22 апреля, 11:38
 
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