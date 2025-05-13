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В России могут ввести доступ в ночные клубы по биометрии - РИА Новости, 13.05.2025
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05:45 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/biometriya-2016605509.html
В России могут ввести доступ в ночные клубы по биометрии
В России могут ввести доступ в ночные клубы по биометрии - РИА Новости, 13.05.2025
В России могут ввести доступ в ночные клубы по биометрии
Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:45:00+03:00
2025-05-13T05:45:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС). "На сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали. Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли", - сообщили в ЦБТ. Там уточнили, что биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом. В ЦБТ напомнили, что сервис подтверждения возраста по биометрии для реализации товаров в офлайне находится в высокой степени готовности. Планируется, что уже в этом году он будет доступен на кассах самообслуживания одной из крупнейших торговых сетей. Кроме того, прорабатывается возможность применения биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых аппаратах. "Важно отметить, что в любом сценарии биометрия выступает в качестве альтернативного способа идентификации. Гражданин всегда может выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии", - уточнили в пресс-службе.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В России могут ввести доступ в ночные клубы по биометрии

Проход по биометрии в ночные клубы в России внедрят при наличии интереса отрасли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Проход по биометрии в ночные клубы может быть внедрен в России в случае соответствующего интереса со стороны отрасли и в добровольном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС).
"На сегодняшний день предложения о реализации сервиса подтверждения возраста для прохода в ночные клубы не поступали. Готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли", - сообщили в ЦБТ.
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Там уточнили, что биометрия может применяться на любых площадках, где требуется надежная система управления доступом.
В ЦБТ напомнили, что сервис подтверждения возраста по биометрии для реализации товаров в офлайне находится в высокой степени готовности. Планируется, что уже в этом году он будет доступен на кассах самообслуживания одной из крупнейших торговых сетей.
Кроме того, прорабатывается возможность применения биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков в вендинговых аппаратах.
"Важно отметить, что в любом сценарии биометрия выступает в качестве альтернативного способа идентификации. Гражданин всегда может выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии", - уточнили в пресс-службе.
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