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"Малый бизнес Москвы" и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве

"Малый бизнес Москвы" и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 13.05.2025

"Малый бизнес Москвы" и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве

Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ) и ПАО "ВымпелКом" (билайн бизнес) заключили соглашение о начале сотрудничества в сфере... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:44:00+03:00

2025-05-13T15:44:00+03:00

2025-05-13T15:44:00+03:00

россия

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ) и ПАО "ВымпелКом" (билайн бизнес) заключили соглашение о начале сотрудничества в сфере продвижения и обучения предпринимателей категории малого бизнеса в столице, сообщает пресс-служба оператора.Стороны уже реализуют проекты, которые помогут московским бизнесменам в развитии дела в условиях повышенной конкуренции. Так, один из проектов МБМ – конкурс "Ты можешь!" (18+). Конкурсантам нужно будет рассказать о своей продукции или услугах, а также о пользе их профессиональной деятельности для общества. Жюри выберут победителей в 12 номинациях. Заявки принимаются вплоть до 15 мая."Мы в билайн бизнес осознаем, насколько важно для начинающего предпринимателя быстро разобраться что к чему и не тратить время, энергию и средства на рутинные процессы. Поэтому у нас есть необходимые сервисы для предпринимателя в категории малого бизнеса. Мы рады сотрудничать с ГБУ “Малый бизнес Москвы”, это наш очередной вклад в развитие сектора малого бизнеса не только в столице, но и по всей стране в целом. Видим в этом одну из наших основных миссий", – отметил директор по маркетингу билайн бизнес Сергей Субботин.Билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital (цифровой) рекламы, цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.Кроме того, билайн бизнес активно поддерживает малый бизнес на всех уровнях: участвует в городских и федеральных проектах, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, самозанятых и владельцев малого бизнеса. В пресс-службе отметили, что цель компании — не просто предлагать решения, а быть надежным партнером, который помогает бизнесу расти в цифровую эпоху.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUHKZaPy

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