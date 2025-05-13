https://ria.ru/20250513/bespilotniki-2016653311.html

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами - РИА Новости, 13.05.2025

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:15:00+03:00

2025-05-13T12:15:00+03:00

2025-05-13T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

республика крым

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ."С 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два - над территорией Белгородской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белгородская область, республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)