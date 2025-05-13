https://ria.ru/20250513/bespilotniki-2016653311.html
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами - РИА Новости, 13.05.2025
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:15:00+03:00
2025-05-13T12:15:00+03:00
2025-05-13T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
республика крым
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны РФ."С 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два - над территорией Белгородской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами
МО РФ: силы ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Белгородской областью