https://ria.ru/20250513/bankir-2016631746.html
Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы - РИА Новости, 13.05.2025
Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам за присвоение почти 29 миллиардов рублей,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:33:00+03:00
2025-05-13T10:33:00+03:00
2025-05-13T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам за присвоение почти 29 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Пугачева виновным и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы", — сказали там. Кроме того, с бывшего банкира взыскали сумму похищенного. Уголовное дело о хищениях в Межпромбанке возбудили в 2010 году. По версии следствия, в 2008-2009 годах Пугачев вместе с председателем исполнительной дирекции банка Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей. Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворение требований банка. Ущерб от невозврата денег по этим договорам составил как минимум 64,5 миллиарда рублей, из-за чего МПБ обанкротился. Пугачев скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. У него французское гражданство, и Париж в его экстрадиции отказал. Диденко, Амунцу и Илларионовой уже вынесли обвинительные приговоры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, париж, александр диденко, дмитрий амунц, международный промышленный банк
Происшествия, Москва, Париж, Александр Диденко, Дмитрий Амунц, Международный промышленный банк
Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Экс-банкир Сергей Пугачев получил 14 лет за хищение 28,7 млрд руб у Межпромбанка
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам за присвоение почти 29 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Пугачева виновным и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы", — сказали там.
Кроме того, с бывшего банкира взыскали сумму похищенного.
Уголовное дело о хищениях в Межпромбанке возбудили в 2010 году. По версии следствия, в 2008-2009 годах Пугачев вместе с председателем исполнительной дирекции банка Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворение требований банка.
Ущерб от невозврата денег по этим договорам составил как минимум 64,5 миллиарда рублей, из-за чего МПБ обанкротился.
Пугачев скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. У него французское гражданство, и Париж в его экстрадиции отказал. Диденко, Амунцу и Илларионовой уже вынесли обвинительные приговоры.