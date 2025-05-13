https://ria.ru/20250513/bankir-2016631746.html

Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы - РИА Новости, 13.05.2025

Бывшего банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам за присвоение почти 29 миллиардов рублей,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:33:00+03:00

2025-05-13T10:33:00+03:00

2025-05-13T11:38:00+03:00

происшествия

москва

париж

александр диденко

дмитрий амунц

международный промышленный банк

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам за присвоение почти 29 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Пугачева виновным и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы", — сказали там. Кроме того, с бывшего банкира взыскали сумму похищенного. Уголовное дело о хищениях в Межпромбанке возбудили в 2010 году. По версии следствия, в 2008-2009 годах Пугачев вместе с председателем исполнительной дирекции банка Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей. Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворение требований банка. Ущерб от невозврата денег по этим договорам составил как минимум 64,5 миллиарда рублей, из-за чего МПБ обанкротился. Пугачев скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. У него французское гражданство, и Париж в его экстрадиции отказал. Диденко, Амунцу и Илларионовой уже вынесли обвинительные приговоры.

https://ria.ru/20241204/khotin-1987270627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, париж, александр диденко, дмитрий амунц, международный промышленный банк