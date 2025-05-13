https://ria.ru/20250513/avtogonki-2016642166.html

СК ходатайствует об аресте организаторов нелегальных автогонок в Приангарье

СК ходатайствует об аресте организаторов нелегальных автогонок в Приангарье - РИА Новости, 13.05.2025

СК ходатайствует об аресте организаторов нелегальных автогонок в Приангарье

Следствие в Иркутской области ходатайствует перед судом об аресте организаторов и одного из участников нелегальных автогонок, во время проведения которых... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:27:00+03:00

2025-05-13T11:27:00+03:00

2025-05-13T11:27:00+03:00

иркутская область

россия

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Следствие в Иркутской области ходатайствует перед судом об аресте организаторов и одного из участников нелегальных автогонок, во время проведения которых погибла 17-летняя девушка, сообщило СУСК РФ по региону. Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск - Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Водитель, совершивший наезд и одна из подозреваемых в организации гонок были задержаны 11 мая. Позднее правоохранители задержали еще одну женщину, которая также участвовала в организации гонок. Она дала признательные показания. "Следствие ходатайствует перед Ангарским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю, сбившему 17-летнюю девушку, и двоим организаторам", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, подозреваемым в организации нелегальных гонок женщинам 32 и 34 года, они ранее не были судимы.

https://ria.ru/20250504/dtp-2014826472.html

https://ria.ru/20250511/sahalin-2016297451.html

иркутская область

россия

ангарск

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иркутская область, россия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)