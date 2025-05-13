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Украинские войска обстреляли завод в Луганске - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 13.05.2025 (обновлено: 13:31 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ataka-2016620776.html
Украинские войска обстреляли завод в Луганске
Украинские войска обстреляли завод в Луганске - РИА Новости, 13.05.2025
Украинские войска обстреляли завод в Луганске
Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства республики. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:28:00+03:00
2025-05-13T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства республики."Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание", - сказали в правительстве.Уточняется, что менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории завода."Информация о пострадавших уточняется", - говорится сообщении.Позже в правительстве уточнили, что в результате атаки "повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода". Кроме того, фрагменты беспилотника упали вблизи частного сектора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия удара беспилотника ВСУ по асфальтобетонному заводу в Луганске
Видео РИА Новости с места удара украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу в Луганске. В результате этого удара погибли двое сотрудников МЧС, двое госпитализированы в больницу, еще 13 находятся на амбулаторном лечении.
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли завод в Луганске

Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства республики.
"Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание", - сказали в правительстве.
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Уточняется, что менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории завода.
"Информация о пострадавших уточняется", - говорится сообщении.
Позже в правительстве уточнили, что в результате атаки "повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода". Кроме того, фрагменты беспилотника упали вблизи частного сектора.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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