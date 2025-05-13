https://ria.ru/20250513/ataka-2016620776.html

Украинские войска обстреляли завод в Луганске

Украинские войска обстреляли завод в Луганске - РИА Новости, 13.05.2025

Украинские войска обстреляли завод в Луганске

Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства республики. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:28:00+03:00

2025-05-13T09:28:00+03:00

2025-05-13T13:31:00+03:00

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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства республики."Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание", - сказали в правительстве.Уточняется, что менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории завода."Информация о пострадавших уточняется", - говорится сообщении.Позже в правительстве уточнили, что в результате атаки "повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода". Кроме того, фрагменты беспилотника упали вблизи частного сектора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250512/vsu-2016500244.html

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Последствия удара беспилотника ВСУ по асфальтобетонному заводу в Луганске Видео РИА Новости с места удара украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу в Луганске. В результате этого удара погибли двое сотрудников МЧС, двое госпитализированы в больницу, еще 13 находятся на амбулаторном лечении. 2025-05-13T09:28 true PT0M46S

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луганск, вооруженные силы украины, происшествия