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В Липецкой области откроют третью Школу креативных индустрий - РИА Новости, 13.05.2025
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Липецкая область
 
15:49 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/artamonov-2016701162.html
В Липецкой области откроют третью Школу креативных индустрий
В Липецкой области откроют третью Школу креативных индустрий - РИА Новости, 13.05.2025
В Липецкой области откроют третью Школу креативных индустрий
Новая Школа креативных индустрий появится в городе Лебедянь Липецкой области, это будет третье учреждение дополнительного образования, где молодежь региона в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:49:00+03:00
2025-05-13T15:49:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Новая Школа креативных индустрий появится в городе Лебедянь Липецкой области, это будет третье учреждение дополнительного образования, где молодежь региона в возрасте от 12 до 17 лет сможет осваивать профессии креативных отраслей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Школа разместится на базе Детской музыкальной школы имени Константина Игумнова, где оборудуют студии звукорежиссуры, электронной музыки, а также фото- и видеопроизводства. По словам губернатора, в школе дети смогут освоить основы профессиональной работы со звуком, создавать треки и продвигать их на различных площадках, познакомиться с искусством фотографии, видеомонтажа, графического дизайна. "Поддерживаем наших ребят в их стремлении к творчеству. Здорово, что в нашем регионе появится еще одно пространство, где они смогут развиваться, разрабатывать и защищать свои проекты. Обязательно встретят друзей и наставников и, может быть, найдут дело всей жизни", — прокомментировал Артамонов. Он добавил, что открыть Школу креативных индустрий в Лебедяни планируется в 2026 году.
https://ria.ru/20250428/sselki-2013799376.html
https://ria.ru/20250512/premiya-2016519567.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области откроют третью Школу креативных индустрий

Артамонов: в Липецкой области откроется третья Школа креативных индустрий

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Новая Школа креативных индустрий появится в городе Лебедянь Липецкой области, это будет третье учреждение дополнительного образования, где молодежь региона в возрасте от 12 до 17 лет сможет осваивать профессии креативных отраслей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Школа разместится на базе Детской музыкальной школы имени Константина Игумнова, где оборудуют студии звукорежиссуры, электронной музыки, а также фото- и видеопроизводства.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Липецке
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По словам губернатора, в школе дети смогут освоить основы профессиональной работы со звуком, создавать треки и продвигать их на различных площадках, познакомиться с искусством фотографии, видеомонтажа, графического дизайна.
"Поддерживаем наших ребят в их стремлении к творчеству. Здорово, что в нашем регионе появится еще одно пространство, где они смогут развиваться, разрабатывать и защищать свои проекты. Обязательно встретят друзей и наставников и, может быть, найдут дело всей жизни", — прокомментировал Артамонов.
Он добавил, что открыть Школу креативных индустрий в Лебедяни планируется в 2026 году.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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