https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016414912.html

В США резко высказались по предстоящим переговорам в Стамбуле

В США резко высказались по предстоящим переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025

В США резко высказались по предстоящим переговорам в Стамбуле

Владимир Зеленский и его ближайшие союзники из Европы не показывают никаких намерений договориться с Россией, заявил бывший полковник американской армии Дэниел... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:01:00+03:00

2025-05-12T07:01:00+03:00

2025-05-12T07:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский и его ближайшие союзники из Европы не показывают никаких намерений договориться с Россией, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."Россия твердо показала намерение договориться в четверг. Но есть ли оно у Европы и Зеленского? Есть ли оно у этих четырех европейских лидеров <…> Не может быть, чтобы они были так глупы, чтобы сорвать и это", — сказал он.Бывший полковник также напомнил, что Москва не выставляет никаких предварительных условий для переговоров, что показывает искреннее желание завершить конфликт.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что он будет ждать президента России в Турции в четверг. В администрации президента этой страны заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250512/putin-2016411467.html

https://ria.ru/20250512/ouens-2016405570.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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