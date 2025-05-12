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Захарова задалась вопросом, в чем состоит "единство" Европы - РИА Новости, 12.05.2025
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20:54 12.05.2025 (обновлено: 21:17 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016576523.html
Захарова задалась вопросом, в чем состоит "единство" Европы
Захарова задалась вопросом, в чем состоит "единство" Европы - РИА Новости, 12.05.2025
Захарова задалась вопросом, в чем состоит "единство" Европы
Европейское единство состоит в безнаказанности политических режимов и в их аморальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:54:00+03:00
2025-05-12T21:17:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейское единство состоит в безнаказанности политических режимов и в их аморальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. "А вообще возникает резонный и давно назревший вопрос: в чем это европейское единство? Судя по кадрам из поезда, в фактической легализации наркотиков, абсолютной безнаказанности политических режимов и в целом в их аморальности и дефективности", - написала Захарова, комментируя распространившееся в сети видео с европейскими лидерами. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ призвала дождаться реакции на видео из Берлина. "Осталось заслушать Берлин, который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара, естественно, ради европейского единства", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016569728.html
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в мире, россия, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, мария захарова, франция, европа, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Франция, Европа, Евросоюз
Захарова задалась вопросом, в чем состоит "единство" Европы

Захарова: единство Европы состоит в безнаказанности политических режимов

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейское единство состоит в безнаказанности политических режимов и в их аморальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
Кадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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"А вообще возникает резонный и давно назревший вопрос: в чем это европейское единство? Судя по кадрам из поезда, в фактической легализации наркотиков, абсолютной безнаказанности политических режимов и в целом в их аморальности и дефективности", - написала Захарова, комментируя распространившееся в сети видео с европейскими лидерами.
Вместе с тем официальный представитель МИД РФ призвала дождаться реакции на видео из Берлина.
"Осталось заслушать Берлин, который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара, естественно, ради европейского единства", - отметила Захарова.
Кадр видео с участием Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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