https://ria.ru/20250512/zakharova-2016463951.html
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Москва ответит на решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:56:00+03:00
2025-05-12T12:56:00+03:00
2025-05-12T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", — заявила собеседница агентства.Дипломат добавила, что польские власти сознательно разрушают отношения между странами и действуют против интересов людей.Незадолго до этого в понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что страна решила отозвать согласие на работу генконсульства в Кракове, оно должно закрыться не раньше, чем через месяц. Министр назвал причиной этого шага "доказательства причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре в Варшаве".Речь идет об инциденте в ТЦ на улице Марывильской в польской столице, произошедшем год назад. Здание полностью сгорело, обошлось без пострадавших. При этом лава Бюро национальной безопасности Яцек Севера заподозрил в причастности к пожару иностранные спецслужбы.
https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html
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россия, краков, в мире, мария захарова, мид польши, радослав сикорский, польша
Россия, Краков, В мире, Мария Захарова, МИД Польши, Радослав Сикорский, Польша
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Захарова пообещала, что Россия ответит на закрытие генконсульства в Кракове