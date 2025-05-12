https://ria.ru/20250512/zakharova-2016463951.html

Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове

Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове

Москва ответит на решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:56:00+03:00

2025-05-12T12:56:00+03:00

2025-05-12T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", — заявила собеседница агентства.Дипломат добавила, что польские власти сознательно разрушают отношения между странами и действуют против интересов людей.Незадолго до этого в понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что страна решила отозвать согласие на работу генконсульства в Кракове, оно должно закрыться не раньше, чем через месяц. Министр назвал причиной этого шага "доказательства причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре в Варшаве".Речь идет об инциденте в ТЦ на улице Марывильской в польской столице, произошедшем год назад. Здание полностью сгорело, обошлось без пострадавших. При этом лава Бюро национальной безопасности Яцек Севера заподозрил в причастности к пожару иностранные спецслужбы.

https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html

https://ria.ru/20250507/vybory-2015519378.html

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россия, краков, в мире, мария захарова, мид польши, радослав сикорский, польша