Рейтинг@Mail.ru
Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:00 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016513218.html
Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market
Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market - РИА Новости, 12.05.2025
Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market
Производители 10 стран представят продукты, одежду, аксессуары, косметику на международной торговой ярмарке Kazan Halal Market в рамках KazanForum, сообщает... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:00:00+03:00
2025-05-12T16:00:00+03:00
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865506_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_27d4cd72fab195c9a96cb3e45d62ab15.jpg
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Производители 10 стран представят продукты, одежду, аксессуары, косметику на международной торговой ярмарке Kazan Halal Market в рамках KazanForum, сообщает фонд "Росконгресс". "В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году в ярмарке примут участие более 150 компаний из 15 регионов Российской Федерации, а также производители из Афганистана, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Индии и Сенегала. Ожидается свыше 40 тысяч посетителей. Как отметила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, республика планирует использовать площадку Kazan Halal Market не просто в качестве ярмарки для розничной торговли, а перейти на заключение здесь крупных оптовых контрактов между различными странами. В настоящее время в Татарстане насчитывается более 150 производителей продукции халяль, из них около 20 компаний являются экспортоориентированными. Объем производства продукции халяль в республике составляет более 10 миллиардов рублей с ежегодным приростом примерно на 10% к предыдущему году. За 2024 год экспорт продукции стандарта "халяль" из Татарстана составил 14 миллионов долларов с ростом на 21,7% по сравнению с 2023 годом. По итогам четырех месяцев текущего года экспорт халяльной продукции составил более 8 миллионов долларов, в основном это молочная, мясная и кондитерская продукция. Ключевыми импортерами продукции халяль являются страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир. Прорабатывается вопрос поставок в Малайзию и Марокко. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
https://ria.ru/20250421/minullina-2012543031.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865506_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a85f69880822b2eee7937cdb6aae8475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market

Росконгресс: производители 10 стран представят продукцию на Kazan Halal Market

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХаляльная продукция
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Халяльная продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Производители 10 стран представят продукты, одежду, аксессуары, косметику на международной торговой ярмарке Kazan Halal Market в рамках KazanForum, сообщает фонд "Росконгресс".
"В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025
Вчера, 15:22
Отмечается, что в этом году в ярмарке примут участие более 150 компаний из 15 регионов Российской Федерации, а также производители из Афганистана, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Индии и Сенегала. Ожидается свыше 40 тысяч посетителей.
Как отметила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, республика планирует использовать площадку Kazan Halal Market не просто в качестве ярмарки для розничной торговли, а перейти на заключение здесь крупных оптовых контрактов между различными странами.
В настоящее время в Татарстане насчитывается более 150 производителей продукции халяль, из них около 20 компаний являются экспортоориентированными. Объем производства продукции халяль в республике составляет более 10 миллиардов рублей с ежегодным приростом примерно на 10% к предыдущему году. За 2024 год экспорт продукции стандарта "халяль" из Татарстана составил 14 миллионов долларов с ростом на 21,7% по сравнению с 2023 годом. По итогам четырех месяцев текущего года экспорт халяльной продукции составил более 8 миллионов долларов, в основном это молочная, мясная и кондитерская продукция.
Ключевыми импортерами продукции халяль являются страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир. Прорабатывается вопрос поставок в Малайзию и Марокко.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Минуллина: Татарстан готовит инвестсоглашения к подписанию на KazanForum
21 апреля, 16:12
 
Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала