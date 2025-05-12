https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016513218.html

Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market

Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market - РИА Новости, 12.05.2025

Производители 10 стран представят продукцию на ярмарке Kazan Halal Market

Производители 10 стран представят продукты, одежду, аксессуары, косметику на международной торговой ярмарке Kazan Halal Market в рамках KazanForum, сообщает... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:00:00+03:00

2025-05-12T16:00:00+03:00

2025-05-12T16:00:00+03:00

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Производители 10 стран представят продукты, одежду, аксессуары, косметику на международной торговой ярмарке Kazan Halal Market в рамках KazanForum, сообщает фонд "Росконгресс". "В рамках форума в агропромышленном парке "Казань" пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году в ярмарке примут участие более 150 компаний из 15 регионов Российской Федерации, а также производители из Афганистана, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Индии и Сенегала. Ожидается свыше 40 тысяч посетителей. Как отметила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, республика планирует использовать площадку Kazan Halal Market не просто в качестве ярмарки для розничной торговли, а перейти на заключение здесь крупных оптовых контрактов между различными странами. В настоящее время в Татарстане насчитывается более 150 производителей продукции халяль, из них около 20 компаний являются экспортоориентированными. Объем производства продукции халяль в республике составляет более 10 миллиардов рублей с ежегодным приростом примерно на 10% к предыдущему году. За 2024 год экспорт продукции стандарта "халяль" из Татарстана составил 14 миллионов долларов с ростом на 21,7% по сравнению с 2023 годом. По итогам четырех месяцев текущего года экспорт халяльной продукции составил более 8 миллионов долларов, в основном это молочная, мясная и кондитерская продукция. Ключевыми импортерами продукции халяль являются страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир. Прорабатывается вопрос поставок в Малайзию и Марокко. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html

https://ria.ru/20250421/minullina-2012543031.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, республика татарстан (татарстан)