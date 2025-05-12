https://ria.ru/20250512/voskresenskij-2016499654.html

Ивановский губернатор рассказал о повышении доходов жителей в регионе

Ивановский губернатор рассказал о повышении доходов жителей в регионе - РИА Новости, 12.05.2025

Ивановский губернатор рассказал о повышении доходов жителей в регионе

Создание новых высокотехнологичных производств в Ивановской области и модернизация старых предприятий позволяют повысить доходы работающих там жителей региона,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:12:00+03:00

2025-05-12T15:12:00+03:00

2025-05-12T15:12:00+03:00

экономика

россия

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Создание новых высокотехнологичных производств в Ивановской области и модернизация старых предприятий позволяют повысить доходы работающих там жителей региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Станислав Воскресенский. В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. Воскресенский рассказал, что в возглавляемом им регионе заработало первое в России производство мембранных тканей полного цикла: от мембранных инновационных материалов, полимеров до непосредственно самих тканей, одежды и спецодежды, в том числе в интересах вооруженных сил. Кроме того, по его словам, заработало первое в РФ прядильное производство из переработанного сырья, в Иваново строится крупный завод по производству дорожной техники, модернизуется молокозавод. "Главную нашу проблему вы знаете – это низкие доходы людей. Эти проекты, о которых я сейчас говорил, там зарплаты выше, чем на старых производствах, которые созданы еще в советское время. Но мы, конечно, стимулируем не только приход новых инвестиций, но и модернизацию старых (предприятий) с тем, чтобы росла производительность труда, а значит, в итоге и зарплата нашим гражданам", - сказал Воскресенский.

https://ria.ru/20250512/putin-2016484946.html

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ивановская область

иваново

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экономика, россия, ивановская область, иваново, станислав воскресенский, владимир путин