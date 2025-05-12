https://ria.ru/20250512/valday-2016419542.html
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай"
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай" - РИА Новости, 12.05.2025
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай"
Клуб "Валдай" проводит дискуссию по теме американо-китайской торговой войны. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:03:00+03:00
2025-05-12T14:03:00+03:00
2025-05-12T14:03:00+03:00
валдай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016465976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_937aed4cdc5a478be2003c8b9937fb12.jpg
Клуб "Валдай" проводит дискуссию по теме американо-китайской торговой войны.
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016465976_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae17014c3ab18d7b7cb673699614d750.jpg
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай"
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай"
2025-05-12T14:03
true
PT90M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдай, видео
Валдай
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай"
Клуб "Валдай" проводит дискуссию по теме американо-китайской торговой войны.
2025-05-12T14:03
true
PT90M00S
Дискуссия по теме американо-китайской торговой войны в клубе "Валдай"
Читать ria.ru в
Клуб "Валдай" проводит дискуссию по теме американо-китайской торговой войны.