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В Подмосковье внедрят 417 проектов для упрощения предоставления госуслуг

В Подмосковье внедрят 417 проектов для упрощения предоставления госуслуг - РИА Новости, 12.05.2025

В Подмосковье внедрят 417 проектов для упрощения предоставления госуслуг

Подмосковье намерено осуществить еще 417 инновационных проектов, нацеленных на упрощение административных процедур и повышение эффективности предоставления... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:33:00+03:00

2025-05-12T15:33:00+03:00

2025-05-12T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подмосковье намерено осуществить еще 417 инновационных проектов, нацеленных на упрощение административных процедур и повышение эффективности предоставления госуслуг. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, инициаторами разработки 71 проекта выступили руководители муниципальных образований региона, сообщает 360.ru.Трансформация госуправления посредством реализации указанных проектов способствует оптимизации расходов и повышению качества обслуживания населения. Электронные формы оказания услуг сокращают бюрократию, уменьшают количество документов и позволяют сотрудникам органов власти рациональнее использовать рабочее время."Каждый проект – это умные решения, это то, что повышает эффективность. Эффективность – это когда из точки А в точку Б мы приходим в срок или быстрее и затрачиваем на это меньше ресурсов. А ресурсы для нас очень важны для решения насущных и существенных проблем", – сказал губернатор.Всего на этот год запланировано запуск 417 трансформационных проектов, свыше 200 из которых планируется завершить до конца текущего календарного периода. Уже в течение первого квартала запущены первые 16 проектов, охватывающих такие направления, как туризм, транспорт и регулирование тарифов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)