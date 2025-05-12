Рейтинг@Mail.ru
На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:04 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/usluga-2016455086.html
На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр
На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр - РИА Новости, 12.05.2025
На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр
На региональном портале Московской области появилась онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:04:00+03:00
2025-05-12T12:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016454800_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_e7a687f3b83747b3dae8c29565e051e8.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На региональном портале Московской области появилась онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. Услуга предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые имеют лицензию на пользование недрами. "Перевод услуги в электронный вид упростит процесс согласования необходимого документа для пользователей недр. Если ранее предпринимателям необходимо было обращаться в ведомство лично, то теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник. Она подчеркнула, что на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170 – для бизнеса. Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов, отмечают в пресс-службе. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации. Услуга "Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых" доступна на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Экология и природопользование" – "Окружающая среда". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить ряд документов. После этого Минэкологии региона получит обращение и рассмотрит его в течение 15 рабочих дней. При положительном решении распоряжение о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых поступит в личный кабинет.
https://ria.ru/20250506/korolev-2015295256.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016454800_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_c93dbe8851b5b206d17509bb38c896db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр

© Getty Images / sirene68Добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / sirene68
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На региональном портале Московской области появилась онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Услуга предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые имеют лицензию на пользование недрами.
«
"Перевод услуги в электронный вид упростит процесс согласования необходимого документа для пользователей недр. Если ранее предпринимателям необходимо было обращаться в ведомство лично, то теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник.
Она подчеркнула, что на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170 – для бизнеса.
Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов, отмечают в пресс-службе. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации.
Услуга "Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых" доступна на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Экология и природопользование" – "Окружающая среда". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить ряд документов.
После этого Минэкологии региона получит обращение и рассмотрит его в течение 15 рабочих дней. При положительном решении распоряжение о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых поступит в личный кабинет.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверяет ход строительства поликлиники в Королёве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королеве в 2026 году
6 мая, 15:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала