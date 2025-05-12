https://ria.ru/20250512/usluga-2016455086.html

На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр

На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр - РИА Новости, 12.05.2025

На регпортале Подмосковья оцифровали услугу для пользователей недр

На региональном портале Московской области появилась онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:04:00+03:00

2025-05-12T12:04:00+03:00

2025-05-12T12:04:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На региональном портале Московской области появилась онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. Услуга предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые имеют лицензию на пользование недрами. "Перевод услуги в электронный вид упростит процесс согласования необходимого документа для пользователей недр. Если ранее предпринимателям необходимо было обращаться в ведомство лично, то теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник. Она подчеркнула, что на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170 – для бизнеса. Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов, отмечают в пресс-службе. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации. Услуга "Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых" доступна на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Экология и природопользование" – "Окружающая среда". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить ряд документов. После этого Минэкологии региона получит обращение и рассмотрит его в течение 15 рабочих дней. При положительном решении распоряжение о согласовании нормативов потерь полезных ископаемых поступит в личный кабинет.

https://ria.ru/20250506/korolev-2015295256.html

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московская область (подмосковье)