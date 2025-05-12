Французский политик оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом
Дюпон-Эньян призвал Киев согласиться на прямые переговоры с Москвой
© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении с Украиной прямых переговоров является положительным сигналом в вопросе разрешения конфликта, Киеву стоит на них согласиться, заявил РИА Новости лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
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"Это очень положительный сигнал. Было требование о прекращении огня. Сейчас есть предложение о прямых переговорах. Я считаю, что необходимо как можно скорее воспользоваться этим и наконец найти мирный выход (из конфликта – ред.), как я предлагал ещё с 2022 года", - сказал он агентству.
Дюпон-Эньян выразил уверенность в том, что достижение мира будет возможно, если обе стороны проявят добрую волю. Политик также выступил против вступления Украины в НАТО и поддержал идею её демилитаризации.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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