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Французский политик оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016472427.html
Французский политик оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом
Французский политик оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом - РИА Новости, 12.05.2025
Французский политик оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом
Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении с Украиной прямых переговоров является положительным сигналом в вопросе разрешения конфликта, Киеву... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:19:00+03:00
2025-05-12T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
николя дюпон-эньян
нато
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ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении с Украиной прямых переговоров является положительным сигналом в вопросе разрешения конфликта, Киеву стоит на них согласиться, заявил РИА Новости лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Это очень положительный сигнал. Было требование о прекращении огня. Сейчас есть предложение о прямых переговорах. Я считаю, что необходимо как можно скорее воспользоваться этим и наконец найти мирный выход (из конфликта – ред.), как я предлагал ещё с 2022 года", - сказал он агентству. Дюпон-Эньян выразил уверенность в том, что достижение мира будет возможно, если обе стороны проявят добрую волю. Политик также выступил против вступления Украины в НАТО и поддержал идею её демилитаризации. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, николя дюпон-эньян, нато, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Николя Дюпон-Эньян, НАТО, Франция
Французский политик оценил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом

Дюпон-Эньян призвал Киев согласиться на прямые переговоры с Москвой

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении с Украиной прямых переговоров является положительным сигналом в вопросе разрешения конфликта, Киеву стоит на них согласиться, заявил РИА Новости лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
«
"Это очень положительный сигнал. Было требование о прекращении огня. Сейчас есть предложение о прямых переговорах. Я считаю, что необходимо как можно скорее воспользоваться этим и наконец найти мирный выход (из конфликта – ред.), как я предлагал ещё с 2022 года", - сказал он агентству.
Дюпон-Эньян выразил уверенность в том, что достижение мира будет возможно, если обе стороны проявят добрую волю. Политик также выступил против вступления Украины в НАТО и поддержал идею её демилитаризации.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинНиколя Дюпон-ЭньянНАТОФранция
 
 
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