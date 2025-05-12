https://ria.ru/20250512/trevoga-2016406981.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:27:00+03:00
2025-05-12T03:27:00+03:00
2025-05-12T03:27:00+03:00
курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. Ракетную опасность объявили в 1.57 мск, она продлилась 1 час 20 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщает оперштаб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области объявили отбой ракетной опасности в регионе