https://ria.ru/20250512/tela-2016414375.html

На госгранице Курской области остается большое число тел украинских военных

На госгранице Курской области остается большое число тел украинских военных - РИА Новости, 12.05.2025

На госгранице Курской области остается большое число тел украинских военных

Рядом с государственной границей в Курской области продолжает оставаться большое число тел погибших украинских солдат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:47:00+03:00

2025-05-12T06:47:00+03:00

2025-05-12T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рядом с государственной границей в Курской области продолжает оставаться большое число тел погибших украинских солдат, передает корреспондент РИА Новости."Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками", — сообщил он.В частности, об отражении попытки атаки украинских войск на регион рассказал РИА Новости в воскресенье командир разведроты с позывным "Гром". Он уточнил, что войти на территорию области солдатам ВСУ не позволили десантники.Глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину сообщил о ВСУ в Курской области и полном освобождении региона.

https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии