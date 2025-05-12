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На госгранице Курской области остается большое число тел украинских военных
На госгранице Курской области остается большое число тел украинских военных - РИА Новости, 12.05.2025
На госгранице Курской области остается большое число тел украинских военных
Рядом с государственной границей в Курской области продолжает оставаться большое число тел погибших украинских солдат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:47:00+03:00
2025-05-12T06:47:00+03:00
2025-05-12T06:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рядом с государственной границей в Курской области продолжает оставаться большое число тел погибших украинских солдат, передает корреспондент РИА Новости."Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками", — сообщил он.В частности, об отражении попытки атаки украинских войск на регион рассказал РИА Новости в воскресенье командир разведроты с позывным "Гром". Он уточнил, что войти на территорию области солдатам ВСУ не позволили десантники.Глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину сообщил о ВСУ в Курской области и полном освобождении региона.
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409747.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России