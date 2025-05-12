https://ria.ru/20250512/svet-2016559028.html

Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 12.05.2025

Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая выставочный проект "Свет между мирами", посвященный... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:22:00+03:00

2025-05-12T18:22:00+03:00

2025-05-12T18:22:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

музеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/93/1552579313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_394848a982998c6245c7fe94f3d79432.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая выставочный проект "Свет между мирами", посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие. Картины представлены из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого. Выставка задумана как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века, отмечают в пресс-службе. Предыдущий межмузейный проект подобного масштаба с участием музея имени Савицкого, построенный на сопоставлении двух коллекций, состоялся в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга "Авангард, остановленный на бегу". "Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям – в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект "Свет между мирами" поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в “Новый Иерусалим”", – приводит пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Собрания музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого объединило то, что на сегодняшний день их место в "музейном строительстве" и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными, подчеркнули в пресс-службе Минкультуры региона. Отчасти поэтому к работе над выставкой привлекли расширенную кураторскую группу. Так, кураторами выставки выступили руководитель художественного отдела музея "Новый Иерусалим" Людмила Денисова, искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко, кандидат искусствоведения Надежда Плунгян и многие другие. Частью выставки также станут звуковые инсталляции. Так, посетители смогут услышать "голоса" представленных на выставке художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой – от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов. В рамках выставки также будет издан научный каталог, готовится к выпуску серия сувенирной продукции, сформирована программа тематических мероприятий для взрослых и детей. Выставка продлится до 8 ноября.

https://ria.ru/20250506/muranovo-2015247047.html

https://ria.ru/20250505/biblionoch-2015105162.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), музеи