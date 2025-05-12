Рейтинг@Mail.ru
Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:22 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/svet-2016559028.html
Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 12.05.2025
Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая выставочный проект "Свет между мирами", посвященный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:22:00+03:00
2025-05-12T18:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
музеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/93/1552579313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_394848a982998c6245c7fe94f3d79432.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая выставочный проект "Свет между мирами", посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие. Картины представлены из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого. Выставка задумана как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века, отмечают в пресс-службе. Предыдущий межмузейный проект подобного масштаба с участием музея имени Савицкого, построенный на сопоставлении двух коллекций, состоялся в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга "Авангард, остановленный на бегу". "Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям – в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект "Свет между мирами" поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в “Новый Иерусалим”", – приводит пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Собрания музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого объединило то, что на сегодняшний день их место в "музейном строительстве" и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными, подчеркнули в пресс-службе Минкультуры региона. Отчасти поэтому к работе над выставкой привлекли расширенную кураторскую группу. Так, кураторами выставки выступили руководитель художественного отдела музея "Новый Иерусалим" Людмила Денисова, искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко, кандидат искусствоведения Надежда Плунгян и многие другие. Частью выставки также станут звуковые инсталляции. Так, посетители смогут услышать "голоса" представленных на выставке художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой – от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов. В рамках выставки также будет издан научный каталог, готовится к выпуску серия сувенирной продукции, сформирована программа тематических мероприятий для взрослых и детей. Выставка продлится до 8 ноября.
https://ria.ru/20250506/muranovo-2015247047.html
https://ria.ru/20250505/biblionoch-2015105162.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/93/1552579313_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_8c65a61d3b25e2cb8c351e1250332c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), музеи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Музеи
Проект "Свет между мирами" откроется в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

Выставка "Свет между мирами" откроется в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая выставочный проект "Свет между мирами", посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие. Картины представлены из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого.
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса
6 мая, 12:28
Выставка задумана как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века, отмечают в пресс-службе. Предыдущий межмузейный проект подобного масштаба с участием музея имени Савицкого, построенный на сопоставлении двух коллекций, состоялся в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга "Авангард, остановленный на бегу".
"Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям – в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект "Свет между мирами" поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в “Новый Иерусалим”", – приводит пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Собрания музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого объединило то, что на сегодняшний день их место в "музейном строительстве" и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными, подчеркнули в пресс-службе Минкультуры региона. Отчасти поэтому к работе над выставкой привлекли расширенную кураторскую группу.
Так, кураторами выставки выступили руководитель художественного отдела музея "Новый Иерусалим" Людмила Денисова, искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко, кандидат искусствоведения Надежда Плунгян и многие другие.
Частью выставки также станут звуковые инсталляции. Так, посетители смогут услышать "голоса" представленных на выставке художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой – от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов. В рамках выставки также будет издан научный каталог, готовится к выпуску серия сувенирной продукции, сформирована программа тематических мероприятий для взрослых и детей. Выставка продлится до 8 ноября.
Более 35 тысяч человек приняли участие в Библионочи 2025 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Более 35 тысяч человек приняли участие в "Библионочи 2025" в Подмосковье
5 мая, 16:50
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Музеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала