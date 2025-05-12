https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016413746.html

Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы

Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы - РИА Новости, 12.05.2025

Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы

Спецназовцы-операторы БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия выявили и отразили атаку украинской бронегруппы, применявшей при попытке... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:36:00+03:00

2025-05-12T06:36:00+03:00

2025-05-12T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Спецназовцы-операторы БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия выявили и отразили атаку украинской бронегруппы, применявшей при попытке наступления американские боевые машины M113, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс". "Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, выявил и отразил нападение боевиков киевского режима, пытавшихся атаковать российские позиции, используя для этого бронетранспортеры американского производства M113", - сообщил РИА Новости офицер спецназа с позывным "Икс". Видео с кадрами объективного контроля, зафиксировавшие уничтожении украинской бронегруппы, переданы в распоряжение агентства. До 00.00 мск 11 мая российские подразделения зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима временного прекращения огня. С 8 мая пресечено пять попыток прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак противника и одна разведка боем. Всего зафиксировано 14 043 нарушения перемирия. С окончанием его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, поразили 80 районов расположения пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, а также цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы JDAM.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность