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Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016413746.html
Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы
Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы - РИА Новости, 12.05.2025
Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы
Спецназовцы-операторы БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия выявили и отразили атаку украинской бронегруппы, применявшей при попытке... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:36:00+03:00
2025-05-12T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Спецназовцы-операторы БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия выявили и отразили атаку украинской бронегруппы, применявшей при попытке наступления американские боевые машины M113, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс". "Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, выявил и отразил нападение боевиков киевского режима, пытавшихся атаковать российские позиции, используя для этого бронетранспортеры американского производства M113", - сообщил РИА Новости офицер спецназа с позывным "Икс". Видео с кадрами объективного контроля, зафиксировавшие уничтожении украинской бронегруппы, переданы в распоряжение агентства. До 00.00 мск 11 мая российские подразделения зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима временного прекращения огня. С 8 мая пресечено пять попыток прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак противника и одна разведка боем. Всего зафиксировано 14 043 нарушения перемирия. С окончанием его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, поразили 80 районов расположения пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, а также цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы JDAM.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы

Спецназовцы группировки войск Юг отразили атаку украинской бронегруппы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Спецназовцы-операторы БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия выявили и отразили атаку украинской бронегруппы, применявшей при попытке наступления американские боевые машины M113, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс".
"Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, выявил и отразил нападение боевиков киевского режима, пытавшихся атаковать российские позиции, используя для этого бронетранспортеры американского производства M113", - сообщил РИА Новости офицер спецназа с позывным "Икс".
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине
10 мая, 15:46
Видео с кадрами объективного контроля, зафиксировавшие уничтожении украинской бронегруппы, переданы в распоряжение агентства.
До 00.00 мск 11 мая российские подразделения зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима временного прекращения огня. С 8 мая пресечено пять попыток прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак противника и одна разведка боем. Всего зафиксировано 14 043 нарушения перемирия. С окончанием его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, поразили 80 районов расположения пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, а также цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы JDAM.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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