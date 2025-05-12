Российские спецназовцы отразили атаку украинской бронегруппы
Спецназовцы группировки войск Юг отразили атаку украинской бронегруппы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Спецназовцы-операторы БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия выявили и отразили атаку украинской бронегруппы, применявшей при попытке наступления американские боевые машины M113, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Икс".
"Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" во время праздничного перемирия, приуроченного к празднованию 80-летия Победы, выявил и отразил нападение боевиков киевского режима, пытавшихся атаковать российские позиции, используя для этого бронетранспортеры американского производства M113", - сообщил РИА Новости офицер спецназа с позывным "Икс".
Видео с кадрами объективного контроля, зафиксировавшие уничтожении украинской бронегруппы, переданы в распоряжение агентства.
До 00.00 мск 11 мая российские подразделения зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима временного прекращения огня. С 8 мая пресечено пять попыток прорыва госграницы в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак противника и одна разведка боем. Всего зафиксировано 14 043 нарушения перемирия. С окончанием его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции, поразили 80 районов расположения пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, а также цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и три управляемые авиационные бомбы JDAM.
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