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Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке - РИА Новости, 12.05.2025
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06:27 12.05.2025 (обновлено: 08:21 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016413366.html
Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке
Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке - РИА Новости, 12.05.2025
Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке
Командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Сергей Нагаев рассказал РИА Новости, как при освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:27:00+03:00
2025-05-12T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Сергей Нагаев рассказал РИА Новости, как при освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР российские бойцы сдерживали контратаки противника на ранее занятой позиции в здании школы. По его словам, штурмовой группе ВС РФ была поставлена задача зайти первыми и занять определенную точку - позицию "Школа". Бойцы выдвигались с Новогродовки, двигались скрытно и аккуратно. В крайней "лесополке", выходящей на боевые позиции противника в населенном пункте Лысовка, было множество мин. На подходе к школе у противника была пулеметная точка, но группа, обойдя эту огневую позицию, осталась незамеченной. Также, как рассказал Нагаев, на пути к школе были сбросы с БПЛА и FPV-дроны, но группа преодолела эти препятствия. "В дальнейшем при продвижении мы её заняли (позицию в здании школы - ред). В самой школе, когда мы зашли, хохлов уже не было там – артиллерия побила. Но когда они нас увидели, они нас били. На нас вышли две машины бронетехники, передали, что противник высадил десант, и мы держали оборону уже штурмующего нас противника, что с блеском мы выполнили - точка вообще не была взята даже близко", - рассказал штурмовик. По мнению Нагаева, их позицию атаковали именно мобилизованные, необученные военные ВСУ, так как они вели себя непрофессионально, в отличие от наемников, с которыми ранее пересекался российский штурмовик. "Противник бежал, был добит либо минометами, либо расчетами БПЛА", - заключил военнослужащий. Шестого мая Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250506/lysovka-2015368837.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Мотострелки об операции по освобождению Лысовки в ДНР
Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике и показали кадры объективного контроля
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке

Нагаев: при освобождении Лысовки российские бойцы сдерживали контратаки ВСУ

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Сергей Нагаев рассказал РИА Новости, как при освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР российские бойцы сдерживали контратаки противника на ранее занятой позиции в здании школы.
По его словам, штурмовой группе ВС РФ была поставлена задача зайти первыми и занять определенную точку - позицию "Школа". Бойцы выдвигались с Новогродовки, двигались скрытно и аккуратно. В крайней "лесополке", выходящей на боевые позиции противника в населенном пункте Лысовка, было множество мин.
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На подходе к школе у противника была пулеметная точка, но группа, обойдя эту огневую позицию, осталась незамеченной. Также, как рассказал Нагаев, на пути к школе были сбросы с БПЛА и FPV-дроны, но группа преодолела эти препятствия.
"В дальнейшем при продвижении мы её заняли (позицию в здании школы - ред). В самой школе, когда мы зашли, хохлов уже не было там – артиллерия побила. Но когда они нас увидели, они нас били. На нас вышли две машины бронетехники, передали, что противник высадил десант, и мы держали оборону уже штурмующего нас противника, что с блеском мы выполнили - точка вообще не была взята даже близко", - рассказал штурмовик.
По мнению Нагаева, их позицию атаковали именно мобилизованные, необученные военные ВСУ, так как они вели себя непрофессионально, в отличие от наемников, с которыми ранее пересекался российский штурмовик.
"Противник бежал, был добит либо минометами, либо расчетами БПЛА", - заключил военнослужащий.
Шестого мая Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.
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