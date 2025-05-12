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Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке

Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке - РИА Новости, 12.05.2025

Бойцы "Урала" рассказали, как сдерживали контратаки ВСУ в Лысовке

Командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Сергей Нагаев рассказал РИА Новости, как при освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:27:00+03:00

2025-05-12T06:27:00+03:00

2025-05-12T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Сергей Нагаев рассказал РИА Новости, как при освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР российские бойцы сдерживали контратаки противника на ранее занятой позиции в здании школы. По его словам, штурмовой группе ВС РФ была поставлена задача зайти первыми и занять определенную точку - позицию "Школа". Бойцы выдвигались с Новогродовки, двигались скрытно и аккуратно. В крайней "лесополке", выходящей на боевые позиции противника в населенном пункте Лысовка, было множество мин. На подходе к школе у противника была пулеметная точка, но группа, обойдя эту огневую позицию, осталась незамеченной. Также, как рассказал Нагаев, на пути к школе были сбросы с БПЛА и FPV-дроны, но группа преодолела эти препятствия. "В дальнейшем при продвижении мы её заняли (позицию в здании школы - ред). В самой школе, когда мы зашли, хохлов уже не было там – артиллерия побила. Но когда они нас увидели, они нас били. На нас вышли две машины бронетехники, передали, что противник высадил десант, и мы держали оборону уже штурмующего нас противника, что с блеском мы выполнили - точка вообще не была взята даже близко", - рассказал штурмовик. По мнению Нагаева, их позицию атаковали именно мобилизованные, необученные военные ВСУ, так как они вели себя непрофессионально, в отличие от наемников, с которыми ранее пересекался российский штурмовик. "Противник бежал, был добит либо минометами, либо расчетами БПЛА", - заключил военнослужащий. Шестого мая Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250506/lysovka-2015368837.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Мотострелки об операции по освобождению Лысовки в ДНР Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике и показали кадры объективного контроля 2025-05-12T06:27 true PT2M56S

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность