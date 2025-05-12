https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409430.html

Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области

Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2025

Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области

Расчет РСЗО "Град" группировки Днепр успешно поразил группу бойцов ВСУ с техникой в Запорожской области, рассказал журналистам командир боевой машины с позывным РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:09:00+03:00

2025-05-12T05:09:00+03:00

2025-05-12T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910185236_0:221:2936:1873_1920x0_80_0_0_6418fa1b562e6762778042f94ae7a833.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки Днепр успешно поразил группу бойцов ВСУ с техникой в Запорожской области, рассказал журналистам командир боевой машины с позывным "Доцент". На кадрах поражения скопления противника, которые опубликовало Минобороны РФ, видно, как артналет поражает позиции ВСУ, обустроенные на холме, с которого удобно простреливается дорога. "Уничтожаем живую силу и огневые средства противника, а также поддерживаем продвижение наших штурмовых групп. Находимся постоянно на боевом дежурстве", – рассказал командир боевой машины с позывным "Доцент". В Минобороны отметили, что оперативные и четкие действия расчета РСЗО "Град" привели к существенным потерям в личном составе и технике ВСУ.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность