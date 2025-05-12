https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409430.html
Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2025
Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО "Град" группировки Днепр успешно поразил группу бойцов ВСУ с техникой в Запорожской области, рассказал журналистам командир боевой машины с позывным РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:09:00+03:00
2025-05-12T05:09:00+03:00
2025-05-12T05:26:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки Днепр успешно поразил группу бойцов ВСУ с техникой в Запорожской области, рассказал журналистам командир боевой машины с позывным "Доцент". На кадрах поражения скопления противника, которые опубликовало Минобороны РФ, видно, как артналет поражает позиции ВСУ, обустроенные на холме, с которого удобно простреливается дорога. "Уничтожаем живую силу и огневые средства противника, а также поддерживаем продвижение наших штурмовых групп. Находимся постоянно на боевом дежурстве", – рассказал командир боевой машины с позывным "Доцент". В Минобороны отметили, что оперативные и четкие действия расчета РСЗО "Град" привели к существенным потерям в личном составе и технике ВСУ.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет РСЗО "Град" поразил группу ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО "Град" уничтожил группу бойцов ВСУ с техникой в Запорожской области